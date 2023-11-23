МНЕНИЕ ⟩ Истинный расчет России может состоять в том, чтобы соседи полностью закрыли границу с ней

Но какой смысл россиянам до сих пор испытывать нашу границу?

На изображении ниже представлен кадр из сделанной Департаментом полиции и погранохраны в понедельник записи, на которой российский пограничник устанавливает ручную камеру на нарвском мосту. Чуть позже российские пограничники направили к мосту очередную группу мигрантов. Камера, которая видна на снимке, засняла, как наши пограничники блокировали путь мигрантов и отправляли их обратно, несмотря на театральные мольбы последних. Спустя несколько часов запись уже распространилась в местных российских СМИ.

Фото: PPA

Иными словами, в данном конкретном случае россияне стремились создать на мосту ситуацию, при которой действия наших пограничников снимались на камеру и впоследствии распространялись в качестве пропаганды в российских СМИ, социальных сетях и прочих инфоканалах.

Посредством таких информационных операций российские власти могут стараться демонизировать соседние страны в глазах россиян, то есть показывать, что, мол, причина изоляции России - не война против украинцев, а вредные соседи, которые закрывают свои границы. Скорее всего, часть расчета России заключается в том, что в результате этих нападений мигрантов европейская граница постепенно закроется для россиян. Тогда российские власти смогут показать российской аудитории, что это вина и инициатива Запада, а не результат ведущейся Россией войны и ее операций с мигрантами.

Закрытие границ было бы избыточной мерой

Уже чувствуется, что оппозиционные политики пытаются усугубить этот кризис призывами немедленно закрыть границы, возможно, это делается, чтобы отвлечь внимание от обструкции в Рийгикогу. Но в нынешней ситуации это была бы чрезмерная реакция, с помощью которой Эстония показала бы свою определенную неуверенность как противнику, так и союзникам, и даже вместо этого усилила бы чувство страха в обществе. Это и есть цель гибридных атак России: создание чувства неуверенности, страха и недоверия в обществах соседних стран. Из-за трех десятков мигрантов нам нет смысла подыгрывать гибридной игре российских спецслужб.