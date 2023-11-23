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МНЕНИЕ ⟩ Истинный расчет России может состоять в том, чтобы соседи полностью закрыли границу с ней

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Воотеле Пяй.
Воотеле Пяй. Фото: Andres Raudjalg
  • Закрытие границ сейчас было бы чрезмерным реагированием
  • С закрытием границы гибридная атака россиян достигла бы части своих целей

Россияне в очередной раз использовали отправленных на нарвский мост мигрантов и видеозапись с ними для очернения Эстонии в своей пропаганде, пишет советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.

Почему россияне прицепились к нашим границам, какова их цель? О происходящем пишут уже и зарубежные СМИ (возьмем, например, публикацию Reuters за 22 ноября).

Прежде всего, давайте успокоимся. В течение недели на пограничном переходе в Нарве около тридцати мигрантов пытались въехать в Эстонию из России группами по десять человек, не имея для въезда оснований. Им запретили въезд в страну и отправили обратно в Россию.

Фантазия россиян безгранична

Это были сомалийцы и сирийцы. Почему и как люди, например, добираются от Африканского рога до границ Эстонии и Финляндии через Россию, остается только воображать. В то же время фантазия российских спецслужб, к сожалению, безгранична, и мы также знаем, что Россия с весны прошлого года все теснее и теснее связана с Сомали как на дипломатическом, так и на военном уровне.

В отличие от наших северных соседей, наши пограничники действовали решительно, когда прибыли первые группы мигрантов. Их отправили обратно в Россию. Во-первых, у них не было законных оснований для въезда в Эстонию; во-вторых, это экономические мигранты, которые не имеют права на международную защиту, поскольку в этом контексте их жизни и благополучию в России не угрожает прямая опасность. Ведь они въехали в Россию легально и по визам и разрешениям властей РФ. То есть как желанные гости.

Благодаря решительному реагированию нам до сих пор удавалось снизить риск того, что наша граница будет подвергнута испытанию более крупными массами мигрантов, как это произошло в случае с Финляндией. Сначала это пытались делать с небольшими группами мигрантов, которые в конечном итоге увеличились до сотен человек. В то же время наши пограничники подготовились к тому, чтобы в случае необходимости можно было, по сути, немедленно закрыть наши пограничные пункты и дополнительно обезопасить сухопутную границу в Юго-Восточной Эстонии.

Но какой смысл россиянам до сих пор испытывать нашу границу?

На изображении ниже представлен кадр из сделанной Департаментом полиции и погранохраны в понедельник записи, на которой российский пограничник устанавливает ручную камеру на нарвском мосту. Чуть позже российские пограничники направили к мосту очередную группу мигрантов. Камера, которая видна на снимке, засняла, как наши пограничники блокировали путь мигрантов и отправляли их обратно, несмотря на театральные мольбы последних. Спустя несколько часов запись уже распространилась в местных российских СМИ.

Фото: PPA

Иными словами, в данном конкретном случае россияне стремились создать на мосту ситуацию, при которой действия наших пограничников снимались на камеру и впоследствии распространялись в качестве пропаганды в российских СМИ, социальных сетях и прочих инфоканалах.

Посредством таких информационных операций российские власти могут стараться демонизировать соседние страны в глазах россиян, то есть показывать, что, мол, причина изоляции России - не война против украинцев, а вредные соседи, которые закрывают свои границы. Скорее всего, часть расчета России заключается в том, что в результате этих нападений мигрантов европейская граница постепенно закроется для россиян. Тогда российские власти смогут показать российской аудитории, что это вина и инициатива Запада, а не результат ведущейся Россией войны и ее операций с мигрантами.

Закрытие границ было бы избыточной мерой

Уже чувствуется, что оппозиционные политики пытаются усугубить этот кризис призывами немедленно закрыть границы, возможно, это делается, чтобы отвлечь внимание от обструкции в Рийгикогу. Но в нынешней ситуации это была бы чрезмерная реакция, с помощью которой Эстония показала бы свою определенную неуверенность как противнику, так и союзникам, и даже вместо этого усилила бы чувство страха в обществе. Это и есть цель гибридных атак России: создание чувства неуверенности, страха и недоверия в обществах соседних стран. Из-за трех десятков мигрантов нам нет смысла подыгрывать гибридной игре российских спецслужб.

Наши подразделения ESTPOL побывали в Литве и Латвии, чтобы помогать в пресечении нелегальной миграции, организованной Беларусью. В октябре на границе Латвии и Беларуси наше подразделение ESTPOL-8 помогало находить в лесах до сотни мигрантов в день и отвозить их обратно в Беларусь. Это подразделение также вполне уверенно может справиться с охраной наших границ, будь то на пограничных пунктах или - в случае их закрытия - в лесах и болотах Юго-Восточной Эстонии.

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