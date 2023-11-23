СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Последствия снежной бури, ДТП в Ида-Вирумаа, загоревшийся матрас

22 ноября полиция получила сообщение о том, что жительница Пярнумаа продавала фен через Facebook Marketplace. Покупатель хотел, чтобы товар отправили курьером Omniva, и отправил ссылку, по которой нужно было ввести свои данные и подтвердить их кодом PIN1. После этого с счета женщины было снято около 1000 евро.

Безопасность на границе

22 ноября было проведено расследование в отношении гражданина Республики Таджикистан, родившегося в 1996 году. Мужчина нелегально работал в Эстонии, и ему было выдано предписание покинуть страну в течение семи дней. Кроме того, ему был запрещен въезд в страну сроком на один год.

22 ноября гражданин Эстонии прибыл на пограничный пункт Койдула, где среди его вещей был обнаружен GPS-приемник John Deere без документов и чек. Он был направлен на дальнейший таможенный контроль, так как этот предмет являлся санкционным товаром. Прибор был взят под охрану, так как у мужчины не было никаких документов, подтверждающих его принадлежность. После проведенных процедур мужчина вернулся в Эстонию.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 18 граждан Молдовы, 9 - России, 3 - Беларуси, 2 - Украины, 1 - Сербии и 1 - Грузии.

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пунктах пропуска не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и шесть граждан Украины.