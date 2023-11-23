СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Последствия снежной бури, ДТП в Ида-Вирумаа, загоревшийся матрас

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о мошенничестве на сумму почти 40 000 евро и краже инструментов в Маарду. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о последствиях снежной бури, загоревшемся матрасе и о ДТП между фургоном и автобусом в Ида-Вирумаа.
Насилие
22 ноября поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Ристику в Пыхья-Таллинне 31-летний мужчина ударил свою 41-летнюю сожительницу. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
22 ноября в полицию поступило сообщение, что 38-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу в жилом доме на улице Каяка в Силламяэ.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
22 ноября из дома в Маарду были украдены инструменты. Ущерб составил 4 000 евро.
Мошенничество
В полицию обратился житель Тарту, который через Facebook покупал виниловые пластинки. Мужчина заплатил продавцу требуемую сумму банковским переводом, но после получения денег продавец больше не выходил на связь. Запрашиваемый товар мужчина также не получил. Ущерб составил 265 евро. Подробности мошенничества расследуются полицией в рамках уголовного дела.
22 ноября в полицию обратилась женщина, которой неоднократно звонили неизвестные, представляясь якобы сотрудниками банка SEB. В ходе разговора женщина несколько раз вводила пароли от своих ID-карт по просьбе предполагаемых сотрудников банка. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 10 000 евро.
22 ноября было начато уголовное расследование по факту того, что в сентябре жителю Хийумаа позвонил мужчина, говорящий по-русски, который представился представителем Blockhain и заявил, что на счету человека накопилось более 8000 евро и предложил выплатить деньги, чтобы закрыть счет. Звонивший говорил, что закрыть счет сложно, и чтобы получить деньги, нужно перевести на счет дополнительные средства. Мужчина несколько раз переводил различные суммы, но денег так и не получил обратно. По предварительным оценкам, ущерб от мошенничества составил не менее 39000 евро.
22 ноября полиция получила сообщение о том, что жительница Пярнумаа продавала фен через Facebook Marketplace. Покупатель хотел, чтобы товар отправили курьером Omniva, и отправил ссылку, по которой нужно было ввести свои данные и подтвердить их кодом PIN1. После этого с счета женщины было снято около 1000 евро.
Безопасность на границе
22 ноября было проведено расследование в отношении гражданина Республики Таджикистан, родившегося в 1996 году. Мужчина нелегально работал в Эстонии, и ему было выдано предписание покинуть страну в течение семи дней. Кроме того, ему был запрещен въезд в страну сроком на один год.
22 ноября гражданин Эстонии прибыл на пограничный пункт Койдула, где среди его вещей был обнаружен GPS-приемник John Deere без документов и чек. Он был направлен на дальнейший таможенный контроль, так как этот предмет являлся санкционным товаром. Прибор был взят под охрану, так как у мужчины не было никаких документов, подтверждающих его принадлежность. После проведенных процедур мужчина вернулся в Эстонию.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 18 граждан Молдовы, 9 - России, 3 - Беларуси, 2 - Украины, 1 - Сербии и 1 - Грузии.
Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пунктах пропуска не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и шесть граждан Украины.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожары
23 ноября в 01:01 Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на территории промышленного здания на улице Паэ в Ласнамяэ. Сообщивший видел, как с территории поднимается черный дым. Спасатели Кесклинн были на месте в 01:09 и обнаружили на территории горение примерно 10 квадратных метров мусора и строительных отходов. Пожар был ликвидирован к 01:34.
23 ноября в 01:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что коридор пятиэтажного дома на улице Нелги в Нымме сильно задымлен. Сообщивший сказал, что дым идет из соседней квартиры, попытки дозвониться до соседа оказались безуспешными. Спасатели Нымме были на месте в 01:18 и в конце концов попали в квартиру. Внутри было обнаружено пригоревшее блюдо, помещения были проветрены, и жителю была проведена разъяснительная работа. Выяснилось, что в обеих квартирах, как в той, где пригорело блюдо, так и в квартире сообщившего, отсутствовал датчик дыма. Оба жителя обещали в ближайшее время его приобрести.
22 ноября в 21:07 спасатели получили вызов на улицу Уус-Сауга в Пярну, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения готовил еду на сломанной электрической плите и в это время уснул. Соседи, почувствовавшие запах дыма, сообщили о ситуации в службу спасения, после чего спасатели проветрили помещение и лестничную клетку. В квартире отсутствовал дымовой датчик.
23 ноября в 01:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Тёэстузе в поселке Кохила горит матрас. Горевший матрас в гостиной выбросили на балкон, и серьезного пожара не произошло. Вероятно, матрас загорелся из-за короткого замыкания.
22 ноября в 14:18 спасатели получили сообщение, что в волости Рапла, в деревне Ваопере, горит комбайн. Спасатели потушили комбайн, горевший открытым пламенем, к 14:49. Причина пожара неизвестна.
ДТП
В 11:47 спасатели получили вызов в волость Алутагузе, в поселок Ийсаку (Ида-Вирумаа), на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где произошло ДТП между фургоном и автобусом. В аварии люди не пострадали. Одна полоса движения была закрыта. Спасатели устранили у фургона опасность возгорания и очистили шоссе. Автобус продолжил движение.
23 ноября в 8:34 женщина на улице Кульбилоху в Эльва сообщила, что она с 8-месячным младенцем находится в машине в затруднительном положении, поскольку машина угодила в кювет на обочине дороги. Пожарные помогли женщине и ребенку выйти из машины и пересесть в другую машину, чтобы согреться. Затем машину, которая опрокинулась под углом 45 градусов на склоне кювета, вытащили обратно на дорогу. Женщина продолжила свой путь.
Последствия снежной бури
Спасатели Пыхьяского спасательного центра сообщили, что за прошедшие сутки они устраняли последствия шторма четыре раза. Все эти происшествия имели место за пределами Таллинна в Харьюмаа и были связаны с деревьями, упавшими на дорогу. Самое крупное из них произошло в городе Палдиски на дороге Таллинн-Палдиски, где на дорогу упавшее дерево заблокировало обе полосы движения. Спасатели Палдиски получили вызов 23 ноября в 02:11, и к 02:30 дорога была очищена.
23 ноября в 6:37 спасатели прибыли в Тартумаа, в деревню Рахинге, чтобы помочь убрать дерево, упавшее на электропровода и на дорогу. В 7:40 водитель автобуса сообщил, что в волости Ныо в деревне Этсасте на дороге лежит сломанное дерево. Автобус продолжил движение по другому маршруту, а прибывшие спасатели очистили дорогу для движения.
В Пярнумаа спасатели дважды убирали деревья, упавшие на дорогу минувшей ночью из-за сильного шторма.