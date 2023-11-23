ФОТО И ВИДЕО ⟩ Таллиннская рождественская елка этого года была спасена от распилки на дрова

Самая главная рождественская елка в стране, которую устанавливают на Ратушной площади Таллинна, по этому случаю была срублена в деревне Набала в волости Кийли, где ей грозила распиловка на дрова, поскольку она росла рядом линией электропередачи. Хоть она и не отвечает всем требованиям, предъявляемым к рождественской елке для Ратушной площади, но лучших предложений просто не было.