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Tallink отменяет рейсы Таллинн-Стокгольм ⟩ Шторм временно вывел из строя судно Baltic Queen

BNS
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Cудно Baltic Queen.
Cудно Baltic Queen. Фото: Shutterstock

Судоходная компания Tallink Grupp отменяет запланированные на сегодня и завтра рейсы судна Baltic Queen между Таллинном и Стокгольмом в связи с необходимостью проведения дополнительных ремонтных работ на судне. Ремонт понадобился после рейса в сложных погодных условиях в ночь на четверг, 23 ноября, по направлению из Таллинна в Стокгольм.

Tallink Grupp приняла решение провести необходимые ремонтные работы в Стокгольме, после чего вернуть судно на маршрут.

Компания Tallink начала связываться с клиентами, которых затронула отмена рейса, и будет предлагать альтернативные варианты поездок или другие решения. Компания приносит извинения за причиненные неудобства.

Согласно текущим планам, Baltic Queen вернется на маршрут в субботу, 25 ноября 2023 года.

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