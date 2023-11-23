Tallink отменяет рейсы Таллинн-Стокгольм ⟩ Шторм временно вывел из строя судно Baltic Queen

Судоходная компания Tallink Grupp отменяет запланированные на сегодня и завтра рейсы судна Baltic Queen между Таллинном и Стокгольмом в связи с необходимостью проведения дополнительных ремонтных работ на судне. Ремонт понадобился после рейса в сложных погодных условиях в ночь на четверг, 23 ноября, по направлению из Таллинна в Стокгольм.
Tallink Grupp приняла решение провести необходимые ремонтные работы в Стокгольме, после чего вернуть судно на маршрут.
Компания Tallink начала связываться с клиентами, которых затронула отмена рейса, и будет предлагать альтернативные варианты поездок или другие решения. Компания приносит извинения за причиненные неудобства.
Согласно текущим планам, Baltic Queen вернется на маршрут в субботу, 25 ноября 2023 года.