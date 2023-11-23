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Близ Отепя машина врезалась в дорожное ограждение

Postimees
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня недалеко от Отепя автомобиль врезался в дорожное ограждение. Женщине, управлявшей машиной, потребовалась медицинская помощь.

Сегодня в 16:24 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Мягестику, что в Отепяской волости Валгаского уезда, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.

После аварии медики оказали женщине, находившейся за рулем автомобиля, первую помощь; в госпитализации она не нуждалась.

На месте происшествия, на 12-м километре шоссе Рынгу-Отепя-Канепи, из-за аварии было нарушено движение транспорта. Обстоятельства инцидента уточняются.

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