Близ Отепя машина врезалась в дорожное ограждение

Сегодня недалеко от Отепя автомобиль врезался в дорожное ограждение. Женщине, управлявшей машиной, потребовалась медицинская помощь.
Сегодня в 16:24 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Мягестику, что в Отепяской волости Валгаского уезда, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.
После аварии медики оказали женщине, находившейся за рулем автомобиля, первую помощь; в госпитализации она не нуждалась.
На месте происшествия, на 12-м километре шоссе Рынгу-Отепя-Канепи, из-за аварии было нарушено движение транспорта. Обстоятельства инцидента уточняются.