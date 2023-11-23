СМЕНА ВЛАСТИ? ⟩ Депутаты горсобрания Кохтла-Ярве подали заявление о выражении недоверия мэрии

Социал-демократы и Центристская партия уже подписали соглашение о сотрудничестве в феврале 2023 года, но тогда целью не был отзыв городского правительства, назначенного в начале года. Эдуард Одинец, председатель фракции социал-демократов и городского собрания, выразил тогда надежду, что понимание мэрией вопросов развития города будет соответствовать целям, согласованным большинством горсобрания.

Однако сейчас в заявлении о выражении недоверия говорится, что у членов мэрии зачастую высокомерное отношение к членам горсобрания, к их просьбам и выполнению возложенных на них задач, что не позволяет сотрудничать.

«Более полугода мы упорно работали над установлением доверительных и рабочих отношений с мэрией. К сожалению, наши усилия не принесли плодов, и большинство горсобрания больше не доверяет мэрии», - заявил председатель фракции Центристской партии Сергей Лопин.

По словам председателя горсобрания Одинца, за последние девять месяцев правительство города представляло в горсобрание проекты решений и постановлений, часто с фактическими ошибками и, по сути, непродуманными. Часто проекты были неверны и с точки зрения технических стандартов и формулировок.

«Более того, городская администрация настолько опаздывала с рядом важных законопроектов, что это ставило под угрозу доходную базу города. Например, срок действия ставок земельного налога установили позже, чем того требует закон. Мы также отметили эти обстоятельства в заявлении о недоверии», - сказал Одинец.

В то же время обе фракции требуют в срочном порядке созвать внеочередную сессию городского собрания для формирования нового городского правительства. «Я считаю, что в лице нового мэра и его заместителей мы сможем внести свежую кровь в городскую администрацию и улучшить как политическую культуру, так и качество работы мэрии», - отметил Одинец.