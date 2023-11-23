Количество заражений коронавирусом растет, в больнице ужесточили ограничения

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе было зарегистрировано 3479 случаев заболевания Covid-19, причем заболеваемость выросла во всех возрастных группах.
По словам руководителя по связям с общественностью Пярнуской больницы Кристи Томингас, по состоянию на сегодняшний день на лечении находятся 19 пациентов с коронавирусом, 17 из которых старше 65 лет. Самому младшему из пациентов с короной – 17 лет, самому старшему – 93 года. Для сравнения: в первый день ноября в Пярнуской больнице лечились пять пациентов с Covid-19.
В связи с распространением вирусных заболеваний, со вторника в Пярнуской больнице снова действует обязанность носить маску.
На прошлой неделе в местной больнице не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом.
Руководитель Департамента здоровья в Ляэнеском регионе Кадри Юхкам недавно подтвердила рост заболеваемости коронавирусом в подкасте Pärnu Postimees. «Если посмотреть на позапрошлую неделю, рост составил целых 57 процентов», – отметила она в прошлую пятницу.
Дом престарелых в Сурью «Видевик» объявил, что из-за широкого распространения вирусов у них запретят посещения до конца ноября.
По словам Юхкам, интерес к вакцинации от коронавируса в этом году был довольно низким, хотя с прошлого месяца это число также выросло. Вакцинация особенно рекомендуется людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.
К сожалению, люди по-прежнему склонны забывать эти правила, когда время наиболее интенсивного роста заболеваемости уже позади.
Кадри Юхкам, руководитель Департамента здоровья в Ляэнеском регионе
Для вакцинации, по словам Юхкам, сначала следует обратиться к семейному врачу, который при необходимости перенаправит человека в прививочный кабинет, некоторые семейные врачи делают эти уколы сами на месте. Вакцинацию можно также сделать в различных аптеках по всей Эстонии.
Мытье рук – наверное, самый простой способ защититься от различных вирусов. В местах, где много людей и люди находятся очень близко друг к другу, например, в общественном транспорте и медицинских учреждениях, желательно носить маску. «К сожалению, люди по-прежнему склонны забывать эти правила, когда время наиболее интенсивного роста заболеваемости уже позади», – сказала Юхкам.
Департамент здоровья также напоминает, что всем, у кого есть симптомы заболевания, следует оставаться дома и избегать тесных контактов. В случае заболевания следует обратиться к семейному врачу, который назначит лечение и при необходимости направит на анализы. Поход на работу или в школу больным создает нагрузку на организм, который уже борется с инфекцией, и увеличивает распространение вирусных заболеваний. Заболевшим следует избегать посещения пожилых близких и маленьких детей в больницах.