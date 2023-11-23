Количество заражений коронавирусом растет, в больнице ужесточили ограничения

По словам руководителя по связям с общественностью Пярнуской больницы Кристи Томингас, по состоянию на сегодняшний день на лечении находятся 19 пациентов с коронавирусом, 17 из которых старше 65 лет. Самому младшему из пациентов с короной – 17 лет, самому старшему – 93 года. Для сравнения: в первый день ноября в Пярнуской больнице лечились пять пациентов с Covid-19.

В связи с распространением вирусных заболеваний, со вторника в Пярнуской больнице снова действует обязанность носить маску.

На прошлой неделе в местной больнице не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом.

Руководитель Департамента здоровья в Ляэнеском регионе Кадри Юхкам недавно подтвердила рост заболеваемости коронавирусом в подкасте Pärnu Postimees. «Если посмотреть на позапрошлую неделю, рост составил целых 57 процентов», – отметила она в прошлую пятницу.

Дом престарелых в Сурью «Видевик» объявил, что из-за широкого распространения вирусов у них запретят посещения до конца ноября.

По словам Юхкам, интерес к вакцинации от коронавируса в этом году был довольно низким, хотя с прошлого месяца это число также выросло. Вакцинация особенно рекомендуется людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

К сожалению, люди по-прежнему склонны забывать эти правила, когда время наиболее интенсивного роста заболеваемости уже позади. Кадри Юхкам, руководитель Департамента здоровья в Ляэнеском регионе