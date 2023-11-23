Кровь в постели ⟩ Посетители обнаружили в известном спа-отеле клопов

Когда молодая пара нашла в номере спа-отеля клопов, персонал отеля быстро отреагировал на происшествие, подтвердила директор спа-отеля V Трийну Терас. После инцидента сразу же связались с компанией по борьбе с вредителями Rentokil, которая заказала необходимую дезинсекцию. В этом номере в среду вечером была проведена термообработка, после чего номер остается закрытым для посетителей.