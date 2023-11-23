Чт, 23.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Кровь в постели ⟩ Посетители обнаружили в известном спа-отеле клопов

, журналист Tartu Postimees
Facebook
Comments
В спа-отеле V, расположенном в торговом центре Kvartal, были обнаружила клопы.
В спа-отеле V, расположенном в торговом центре Kvartal, были обнаружила клопы. Фото: Kristjan Teedema

Молодая пара, остановившаяся в спа-отеле V, расположенном в торговом центре Kvartal в Тарту, в среду утром обнаружила на кровати кровавые пятна и мертвых клопов. В комнате была проведена дезинсекция, и, по оценке Департамента здоровья, другим посетителям отеля угрозы нет.

Когда молодая пара нашла в номере спа-отеля клопов, персонал отеля быстро отреагировал на происшествие, подтвердила директор спа-отеля V Трийну Терас. После инцидента сразу же связались с компанией по борьбе с вредителями Rentokil, которая заказала необходимую дезинсекцию. В этом номере в среду вечером была проведена термообработка, после чего номер остается закрытым для посетителей.

Также спа-отель постоянно находится на связи с Департаментом здоровья, который одобрил план дальнейших действий спа-отеля V. По оценке Департамента, на данный момент это единичный случай, и другим клиентам отеля никакой опасности не грозит и беспокоиться не о чем.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх