Из занимающихся преподавательской работой с душой довольны получаемой зарплатой те, кто работает сверхурочно или занят в других проектах, от которых приходят дополнительные деньги, или те, кого деньги не волнуют, поскольку доход от работы в школе не является основным, пишет Сирли Пеэпсон в авторской статье на новостном портале ERR.
Бывший учитель: в итоге я стала выгоревшим педагогом с низкой зарплатой и психологическими проблемами
«К концу третьего года работы я стала выгоревшим учителем с низкой зарплатой и психологическими проблемами, которым начальство манипулировало, заставляя остаться "еще на год". Я не осталась», - рассказала Пеэпсон.
«Я не смогла справиться с ролью учителя, воспитателя, социального работника, полицейского, психолога, иногда матери и друга детей», - добавила она.
Пеэпсон начала работать специалистом по связям с общественностью, где она начала получать более высокую зарплату с меньшим количеством рабочего времени и стресса.
Подробнее читайте на новостном портале ERR.