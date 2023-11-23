Бывший учитель: в итоге я стала выгоревшим педагогом с низкой зарплатой и психологическими проблемами

Из занимающихся преподавательской работой с душой довольны получаемой зарплатой те, кто работает сверхурочно или занят в других проектах, от которых приходят дополнительные деньги, или те, кого деньги не волнуют, поскольку доход от работы в школе не является основным, пишет Сирли Пеэпсон в авторской статье на новостном портале ERR.