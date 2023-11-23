Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 23 ноября: новые решения правительства, президент Алар Карис инспектирует границу, фестиваль электроакустики и аудиовизуального искусства Composter и рецепты необычных рыбных блюд
Сегодня в выпуске:
- Правительство готово тоже закрыть границу с Россией, законопроекты в Рийгикогу вновь принимаются спорным способом и оппозиция просит президента вмешаться. Об этих и других темах традиционной пресс-конференции кабинета министров - в нашем репортаже
- Это важно: шторм оказался слабее, но без электричества остались тысячи домохозяйств; запрещен выход на лед внутренних и пограничных водоемов; проект ночных автобусов в Таллинне будет продолжен; Финляндия оставляет открытым только один КПП на границе с Россией
- Президент Эстонии Алар Карис провел инспекцию восточной границы в рамках своего двухдневного визита на Северо-восток. Об увиденном он рассказал в интервью нашему региональному корреспонденту
- Русский театр Эстонии открыт для экспериментов. С 23 по 25 ноября здесь пройдет первый Фестиваль электроакустической музыки, в рамках которого состоятся концерты, кино- и аудиовизуальные мастерские, презентации студенческих дипломных работ.
- Это интересно: смотрите, какую ёлку поставили в Таллинне на Ратушной площади; дома у жительницы Эстонии взорвалась свеча из магазина; поклонники смонтировали милое видео с танцами принцессы Уэльской
- Сегодня четверг, и когда-то этот день называли рыбным. Наш корреспондент отправилась на мастер-класс по изготовлению рыбных блюд и собрала рецепты от известных шеф-поварОв. Приготовьтесь записывать!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 23 ноября.