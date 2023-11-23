Коробейник о ситуации в Рийгикогу: предполагаю, что если премьер-министр уйдет в отставку, лед тронется

«Было известно заранее, что правительство решит увязать все законопроекты, связанные с бюджетом, с вопросом доверия, - сказал Коробейник, напомнив, что в течение полугода правительство пыталось избежать дебатов, пытаясь уклониться от регламента. - Теперь вот такой ход». Он отметил, что если ситуация будет развиваться в этом направлении, то скоро будет установлен новый рекорд по количеству законопроектов, увязанных с вотумом доверия.

Центристская партия не делает тысяч предложений, и, по словам Коробейника, они подходят к вопросу конструктивно. «Эти немногие предложения, которые мы делаем - очень жаль, что они даже не доходят до упоминания в зале. Это печально».

Учитывая, что EKRE поставила своей целью досрочные выборы, есть ли у коалиции возможность искать компромисс? «Я был в парламенте в трех составах, и большую часть этого времени был в коалиции. В подобных случаях коалиция всегда была заинтересована в диалоге и достигала компромисса. EKRE тоже была тогда в парламенте, и работа парламента функционировала», - сказал Коробейник и резюмировал, что инициатива на стороне коалиции.