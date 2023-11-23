Заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник выразил сожаление о том, что предложения по изменению государственного бюджета, представленные их партией, не дойдут до большого зала Рийгикогу.
Коробейник о ситуации в Рийгикогу: предполагаю, что если премьер-министр уйдет в отставку, лед тронется
«Было известно заранее, что правительство решит увязать все законопроекты, связанные с бюджетом, с вопросом доверия, - сказал Коробейник, напомнив, что в течение полугода правительство пыталось избежать дебатов, пытаясь уклониться от регламента. - Теперь вот такой ход». Он отметил, что если ситуация будет развиваться в этом направлении, то скоро будет установлен новый рекорд по количеству законопроектов, увязанных с вотумом доверия.
Центристская партия не делает тысяч предложений, и, по словам Коробейника, они подходят к вопросу конструктивно. «Эти немногие предложения, которые мы делаем - очень жаль, что они даже не доходят до упоминания в зале. Это печально».
Учитывая, что EKRE поставила своей целью досрочные выборы, есть ли у коалиции возможность искать компромисс? «Я был в парламенте в трех составах, и большую часть этого времени был в коалиции. В подобных случаях коалиция всегда была заинтересована в диалоге и достигала компромисса. EKRE тоже была тогда в парламенте, и работа парламента функционировала», - сказал Коробейник и резюмировал, что инициатива на стороне коалиции.
Коробейник предполагает, что Рийгикогу примет бюджет голосами коалиции не позднее января и что внеочередных выборов не будет. Продлится ли это до следующих парламентских выборов? Коробейник считает, что все ждут смены премьер-министра, и тогда лед тронется. По его словам, вопрос в том, что будет дальше. «Бюджет есть бюджет, но президент тоже сказал, что если будут другие законы, принятые с вотумом доверия, то он серьезно рассмотрит, стоит ли их объявлять», - отметил он.