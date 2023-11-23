Около школы в центре Дублина ножевые ранения получили пять человек, в том числе дети

Инцидент произошел около 13:40 по местному времени на Парнелл-сквер-Ист, недалеко от одной из самых оживленных улиц города О’Коннелл-стрит. Рядом находится начальная школа.

В результате нападения пострадали мужчина, женщина и трое маленьких детей. Серьезные ранения получили только двое пострадавших (девочка и женщина).

Местная жительница Шивон Кирни, оказавшаяся на месте происшествия, рассказала ирландской телекомпании RTÉ, что вместе с еще одним прохожим она обезоружила мужчину с ножом.

Кирни описала происходившее, как полный хаос. «Недолго думая, я просто перебежала дорогу, чтобы помочь», - сказала она.

Место происшествия в Дублине оцеплено Фото: PA Media

«Двое детей и женщина были доставлены обратно в школу, откуда они вышли», - добавила Кирни.

Она продолжила, что в момент когда мужчина с ножом оказался на земле, его пыталось удержать множество людей. «Мы вместе с одной американкой организовали вокруг него круг и сказали, что будем ждать полицию», - говорит свидетельница.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что полиция задержала подозреваемого.