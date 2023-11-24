Финская писательница: «Молюсь, чтобы Эстония не закрыла границу с Россией, иначе ситуация станет безвыходной»

Наша собеседница признает, что ее случай и подобные – это особенно тяжелые ситуации для разорванных на две страны семей. «У других там находятся часто, скажем, взрослые дети, внуки, к которым теперь будет затруднительно попасть, но те хоть не в критическом состоянии, им не нужен уход».

По словам Зинаиды, многие знакомые спрашивают, почему она не отдаст мать в специальный пансионат, где за ней будет постоянный уход. «Если я сдам ее в пансионат, даже хороший, я должна буду там бывать не реже, а чаще, потому что пансионат нужно контролировать. Сейчас я сиделку контролирую с помощью видеокамер, все время с ней на связи. По видео я вижу все, что там происходит и могу себе позволить отсутствовать месяц-полтора. А пансионат нужно постоянно навещать, чтобы с моей мамой там было все в порядке».

Зинаида говорит, что закрывающаяся пока временно граница вызвала огромный переполох среди людей, которым по семейных обстоятельствам постоянно нужно бывать в России. Финляндия для таких случаев предлагает выезд в Россию чтобы ухаживать за родителями, без прерывания постоянного жительства.