Финляндия уже закрыла большую часть контрольно-пропускных пунктов. Когда мы записывали эту беседу с Зинаидой Линден, были открыты четыре погранперехода, на сегодня остался только один. Решение пока временное, но никто не знает, сколько продлится изоляция. В стране живет много россиян и граждан Финляндии российского происхождения, для которых исчезающие возможности пересечения границы означают серьезные проблемы.
Финская писательница: «Молюсь, чтобы Эстония не закрыла границу с Россией, иначе ситуация станет безвыходной»
Зинаида Линден – писатель, публицист, лауреат нескольких финских премий. Она также гражданка Финляндии, живет в стране более 30 лет. В РФ осталась старенькая мама Зинаиды, которая нуждается в круглосуточном уходе и наблюдении. Маму невозможно забрать в Финляндию несмотря на возраст и состояние здоровья, а теперь и попасть в Россию будет крайне трудно.
«Я в октябре поехала в Россию, недавно вернулась. Моей маме 87 лет, сейчас с ней постоянно находится сиделка, - рассказала нам Зинаида. – При этом такой случай вовсе не единичный. У меня есть знакомые в Швеции, у которых тоже в России одинокие родители. Еще одна моя подруга находится сейчас в России, потому что там живет ее отец, которому 88 лет».
По словам нашей собеседницы, проблема живущих в Финляндии иностранцев заключается в том, что они не могут забрать своих одиноких родителей к себе: финское законодательство такой возможности не предоставляет независимо от наличия у детей гражданства и срока проживания в стране. Во многих странах Евросоюза, в том числе в Эстонии допускается воссоединение семьи, особенно если в другой стране остался одинокий пожилой родитель, но не в Финляндии.
Зинаида говорит, что это практически не обсуждается в финской прессе, но раньше этот вопрос все же можно было решить. «В конце 90-х Финляндия приостановила действие статьи своего миграционного закона, в которой было указано, что если одинокий родственник живет за границей, он совершенно беспомощен и нуждается в уходе, ему можно дать вид на жительство. Но сейчас эта норма в прежнем виде не применяется».
По словам Зинаиды, проблема с одинокими родственниками касается не только живущих в Финляндии бывших россиян, но и всех приехавших в свое время из других стран, не входящих в Евросоюз. «У меня есть знакомая пара, жена родом из Ирана. Она сюда приехала в семнадцать, еще в 80-е годы. Она моя ровесница, а мне уже скоро 60, - рассказывает Зинаида. - И вот эта финская гражданка иранского происхождения, которая получила здесь образование, у которой муж финн и вообще люди они небедные, наняла лучших адвокатов, чтобы перевезти из Ирана старую мать. Не вышло. То есть это глухая стена».
До сих пор россияне, у которых есть такие родственники, могли хотя бы ездить в Россию, но сейчас ситуация изменилась. «Люди как будто зависли в воздухе и не знают, как им дальше быть, - говорит наша собеседница. – Из-за войны и санкций перестали ходить поезда, потом сократили и автобусы. Сейчас окончательно захлопывается граница и мы молимся, чтобы Эстония не закрыла переход».
Зинаида говорит, что многие уже на всякий случай проверяют совсем длинные маршруты – через Стамбул, через Белград. «Я пока еще пока надеюсь на Эстонию. Я как раз хотела в конце следующей недели поехать. У мамы деменция. Проблема в мое отсутствие решается с помощью сиделки и соцработника. Мне приходится выполнять роль дирижера оркестра, состоящего из сиделки, участкового врача и других участников».
Наша собеседница признает, что ее случай и подобные – это особенно тяжелые ситуации для разорванных на две страны семей. «У других там находятся часто, скажем, взрослые дети, внуки, к которым теперь будет затруднительно попасть, но те хоть не в критическом состоянии, им не нужен уход».
По словам Зинаиды, многие знакомые спрашивают, почему она не отдаст мать в специальный пансионат, где за ней будет постоянный уход. «Если я сдам ее в пансионат, даже хороший, я должна буду там бывать не реже, а чаще, потому что пансионат нужно контролировать. Сейчас я сиделку контролирую с помощью видеокамер, все время с ней на связи. По видео я вижу все, что там происходит и могу себе позволить отсутствовать месяц-полтора. А пансионат нужно постоянно навещать, чтобы с моей мамой там было все в порядке».
Зинаида говорит, что закрывающаяся пока временно граница вызвала огромный переполох среди людей, которым по семейных обстоятельствам постоянно нужно бывать в России. Финляндия для таких случаев предлагает выезд в Россию чтобы ухаживать за родителями, без прерывания постоянного жительства.
«Мне это неважно, у меня гражданство. Тут вопрос в том, что у людей здесь семьи и работа. Не так легко бросить всё неизвестно на сколько лет, - сокрушается Зинаида. - Я знаю женщину, которая уехала в Россию ухаживать за мамой. Она может себе позволить, она айтишница и может работать удаленно. Я тоже фрилансер, я писатель, я могу себе позволить на ходу работать, но у меня здесь муж и дети. Пока Эстония еще не закрылась, мы надеемся, что можно будет ездить через Лухамаа хотя бы. Стучу по дереву».