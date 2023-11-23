БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ Вечером и ночью туман может ограничивать видимость на дорогах

По сообщению Департамента транспорта, вечером в четверг дороги местами могут быть скользкими.
Во второй половине дня дорожное покрытие самых крупных государственных основных и опорных дорог влажное от реагентов или влажное. Второстепенные дороги частично заснежены, особенно участки трасс в перелесках.
По прогнозу погоды, поздно вечером и ночью по многим регионам ожидаются дожди и мокрый снег, на материке осадки перейдут в снег. На востоке страны вероятен ледяной дождь.
Температура воздуха и у дорожного покрытия вечером около нуля или чуть ниже нуля, на дорогах опасность гололедицы.
Вечером и ночью по многим регионам туман, который может ограничивать видимость на дорогах.