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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ Вечером и ночью туман может ограничивать видимость на дорогах

rus.postimees.ee
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Туман. Фото иллюстративное.
Туман. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

По сообщению Департамента транспорта, вечером в четверг дороги местами могут быть скользкими.

Во второй половине дня дорожное покрытие самых крупных государственных основных и опорных дорог влажное от реагентов или влажное. Второстепенные дороги частично заснежены, особенно участки трасс в перелесках.

По прогнозу погоды, поздно вечером и ночью по многим регионам ожидаются дожди и мокрый снег, на материке осадки перейдут в снег. На востоке страны вероятен ледяной дождь.

Температура воздуха и у дорожного покрытия вечером около нуля или чуть ниже нуля, на дорогах опасность гололедицы.

Вечером и ночью по многим регионам туман, который может ограничивать видимость на дорогах.

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