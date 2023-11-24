Rus.Postimees побывал на пограничном переходе «Вартиус» в последний день его работы перед закрытием. Нам удалось поговорить с людьми, для которых уже сегодня началась новая жизнь, так как пользоваться прежними маршрутами теперь невозможно. Также мы выяснили, как относятся живущие рядом с российской границей финны к происходящим изменениям в российско-финских отношениях.

Вчера, 23 ноября, Погранслужба Финляндии обнародовала сообщение о том, что правительством принято решение о закрытии пунктов пропуска «Куусамо», «Салла» и «Вартиус», расположенных на границе с Россией. Эти погранпереходы закрылись сегодня в полночь. Теперь пересечение восточной границы будет сосредоточено в единственном работающем пункте пропуска «Рая-Йоосеппи». Пока решение будет действовать до 23 декабря 2023 года, но оно может быть и продлено, если ситуация будет того требовать.