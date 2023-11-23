В декабре станет известно, где находятся худшие дороги в Эстонии

Где находятся худшие сельские дороги Эстонии, самые грязные покрытия, самые глубокие ямы или ужасные ухабы? Где людям приходится маневрировать между большими камнями или рвами, чтобы добраться на работу? Эстонское деревенское движение Kodukant объявило большой всенародный фотоконкурс, цель которого - сравнить между собой эти ужасные дороги.
Идея конкурса пришла от друзей деревенского движения в Финляндии, где подобная организация Suomen Kylät проводит такой конкурс второй год.
Принять участие в конкурсе «Плохая дорога» легко.
Нужно сделать фотографию знакомой вам и находящейся в плохом состоянии дороги без обработки размером не менее 2000 x 1500 пикселей и отправить ее до 3 декабря по адресу kodukant@kodukant.ee
Жюри, состоящее из представителей Kodukant, выберет 12 фотографий дорог в сельской местности, которые находятся в худшем состоянии. Из этих фотографий будет составлен календарь на 2024 год и торжественно вручен людям, ответственным за дороги Эстонии. Таким образом, все авторы фотографий будут вознаграждены вниманием лиц, принимающих решения по поводу их дорог.
Подробное описание того, какую информацию еще нужно добавить к фотографии плохой дороги, читайте здесь.
Результаты конкурса будут объявлены 10 декабря на сайте www.kodukant.ee.