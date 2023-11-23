В декабре станет известно, где находятся худшие дороги в Эстонии

Идея конкурса пришла от друзей деревенского движения в Финляндии, где подобная организация Suomen Kylät проводит такой конкурс второй год.

Самая плохая сельская дорога выиграла фотография под названием «Даже младенец может взбить молоко в этих ямах», сделанная Санной Рантанен из деревни Оталамми в Финляндии. Фото: Sanna Rantanen

Принять участие в конкурсе «Плохая дорога» легко.

Нужно сделать фотографию знакомой вам и находящейся в плохом состоянии дороги без обработки размером не менее 2000 x 1500 пикселей и отправить ее до 3 декабря по адресу kodukant@kodukant.ee

Жюри, состоящее из представителей Kodukant, выберет 12 фотографий дорог в сельской местности, которые находятся в худшем состоянии. Из этих фотографий будет составлен календарь на 2024 год и торжественно вручен людям, ответственным за дороги Эстонии. Таким образом, все авторы фотографий будут вознаграждены вниманием лиц, принимающих решения по поводу их дорог.

Подробное описание того, какую информацию еще нужно добавить к фотографии плохой дороги, читайте здесь.