Спасение заповедных лесов обошлось экологам почти в 25 тысяч евро

Международно защищаемые леса Эстонии больше не могут быть автоматически вырублены, как это стало ясно из решения суда, вступившего в силу постановлением Государственного суда. На судебные разбирательства по 11 жалобам у защитников окружающей среды ушло более 35 000 евро, из которых после решения во вторник они могут пока вернуть 11 323.
Одна из лидеров общества защиты окружающей среды Eesti Metsa Abiks (EMA) Хелена Эенок довольна победой над Департаментом окружающей среды и Центром управления государственными лесами (RMK). «На территориях Natura 2000 больше не может происходить вырубка деревьев таким образом, как это было до сих пор», - сказала она.