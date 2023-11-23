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Спасение заповедных лесов обошлось экологам почти в 25 тысяч евро

Юлле Харью
, журналист
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Вырубка RMK на территории Natura 2000 природного заповедника Линди в Пярнумаа 29 октября 2023 года.
Вырубка RMK на территории Natura 2000 природного заповедника Линди в Пярнумаа 29 октября 2023 года. Фото: Erakogu

Международно защищаемые леса Эстонии больше не могут быть автоматически вырублены, как это стало ясно из решения суда, вступившего в силу постановлением Государственного суда. На судебные разбирательства по 11 жалобам у защитников окружающей среды ушло более 35 000 евро, из которых после решения во вторник они могут пока вернуть 11 323.

Одна из лидеров общества защиты окружающей среды Eesti Metsa Abiks (EMA) Хелена Эенок довольна победой над Департаментом окружающей среды и Центром управления государственными лесами (RMK). «На территориях Natura 2000 больше не может происходить вырубка деревьев таким образом, как это было до сих пор», - сказала она.

Суд постановил, что Департамент окружающей среды действовал незаконно, автоматически выдавая разрешения на вырубку лесов, находящихся под общеевропейской защитой.

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