Спасение заповедных лесов обошлось экологам почти в 25 тысяч евро

Международно защищаемые леса Эстонии больше не могут быть автоматически вырублены, как это стало ясно из решения суда, вступившего в силу постановлением Государственного суда. На судебные разбирательства по 11 жалобам у защитников окружающей среды ушло более 35 000 евро, из которых после решения во вторник они могут пока вернуть 11 323.