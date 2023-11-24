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Полиция задержала 17-летнего юношу, подозревающегося в убийстве

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Вечером в четверг, 23 ноября, полиция задержала в Йыгева 17-летнего юношу, которого подозревают в убийстве его 21-летнего знакомого.

По словам оперативного дежурного Тартуского отделения полиции Мартти Тоома, в четверг около 19.30 в полицию поступило сообщение, что в Йыгева между жилыми домами 17-летний молодой человек ударил ножом человека.

«К сожалению, ранения пострадавшего были настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось, он скончался на месте, - сказал Тоом. – В жилом доме недалеко от места происшествия полиция задержала 17-летнего молодого человека, подозревающегося в совершении нападения».

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного следствия.

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