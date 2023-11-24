Опрос: рейтинг «Отечества» достиг 25%, популярность реформистов быстро падает

По данным ноябрьского опроса Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, рейтинг партии «Отечество» вырос до 25%, что позволило ей занять уверенное первое место в таблице популярности политических сил, пишет Rus.ERR.
Если раньше сторонниками отечественников были в основном мужчины старшего возраста, то теперь партия пользуется одинаково высокой поддержкой как мужчин, так и женщин, а также завоевала популярность в более молодых возрастных группах.
В ноябре поддержка «Отечества», которое на выборах в Рийгикогу в марте этого года получила лишь 8,2% голосов, достигла 25%.
В ноябрьском опросе Партию реформ поддержали 16% респондентов, EKRE – 21% соцдемов и центристов поддерживают по 13% избирателей.
Партию «Ээсти 200», получившую на выборах 13,3% голосов, теперь готовы поддержать лишь 6% избирателей.