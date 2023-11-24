Таллинн все-таки отремонтирует Петербургское шоссе

Таллиннская городская управа планирует в следующем году потратить на ремонт и строительство дорог около 50 млн евро, пишет Rus.ERR.
Самыми крупными проектами являются начало реконструкции Петербурского шоссе и завершение строительства трамвайной линии в старый порт.
На проект капремонта Петербурского шоссе в бюджетной стратегии заложено около 20 млн евро. Согласно плану, реконструкция затронет шоссе на всей его протяженности – от улицы Маяка до развязвки Вяо, однако в следующем году пройдет только первый этап работ. Часть дорожных проектов 2024 года будет покрыта за счет заемных средств.