Таллинн все-таки отремонтирует Петербургское шоссе

На проект капремонта Петербурского шоссе в бюджетной стратегии заложено около 20 млн евро. Согласно плану, реконструкция затронет шоссе на всей его протяженности – от улицы Маяка до развязвки Вяо, однако в следующем году пройдет только первый этап работ. Часть дорожных проектов 2024 года будет покрыта за счет заемных средств.