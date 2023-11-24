Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных - женщин и несовершеннолетних.

Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве Катара, первые 13 заложников, находящиеся в руках террористической организации ХАМАС будут освобождены сегодня вечером. Израиль подтвердил получение предварительного списка имен заложников, освобождаемых в пятницу.

Сколько палестинских заложников будут освобождены в этот день, не сообщается. Телеканал CNN со ссылкой на незваного израильского чиновника сообщил, что речь идет о 39 человеках. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Перемирие может быть продлено еще на шесть дней

Кроме прекращения огня условия сделки предполагают также прекращение полетов израильской авиации на шесть часов в день над сектором Газа на четыре дня, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом.

Второй этап соглашения заключается в том, что длительность перемирия может быть увеличена - Израиль готов добавлять к обговоренным четырем дням по дню за 10 дополнительно освобожденных заложников. Однако режим прекращения огня не может продлиться дольше десяти дней.

Подготовка сделки шла на протяжении нескольких недель. Посредниками в ней выступали Катар, Египет и США.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.