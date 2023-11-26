Реформистка: автоналогом мы хотим сократить импорт новых машин в Эстонию

Представитель Партии реформ, депутат парламента и член комиссии по окружающей среде Ханах Лахе объяснила, что самый большой налог придется заплатить при регистрации: «Этим мы пытаемся повлиять на количество машин, чтобы нам их меньше импортировали. В Эстонии довольно часто люди покупают использованные автомобили, это хорошо. И что касается возраста автомобиля, мы хотим повлиять на социальные привычки: если мы вводим автоналог, мы не может заставить человека купить новую машину, но мы хотим, чтобы люди поняли, что хотя машина и загрязняет окружающую среду, нужно, чтобы человек эксплуатировал ее до конца».