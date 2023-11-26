Реформистка: автоналогом мы хотим сократить импорт новых машин в Эстонию

В студии передачи «Своя правда», темой которой стал вводящийся в стране автоналог, разгорелся нешуточный спор. Почему старые машины, которые загрязняют окружающую среду, будут обходиться дешевле новых? Более того, под налог попадут даже исключительно дружественные к природе электромобили.
Представитель Партии реформ, депутат парламента и член комиссии по окружающей среде Ханах Лахе объяснила, что самый большой налог придется заплатить при регистрации: «Этим мы пытаемся повлиять на количество машин, чтобы нам их меньше импортировали. В Эстонии довольно часто люди покупают использованные автомобили, это хорошо. И что касается возраста автомобиля, мы хотим повлиять на социальные привычки: если мы вводим автоналог, мы не может заставить человека купить новую машину, но мы хотим, чтобы люди поняли, что хотя машина и загрязняет окружающую среду, нужно, чтобы человек эксплуатировал ее до конца».
Но, почему даже Партия зеленых – вечная сторонница автоналога – против него в том виде, в котором он вводится? На этот и другие важные вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 27 ноября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.