Танцор с российским паспортом выиграл золото чемпионата мира под флагом Эстонии

В спортивном танце, как и в фигурном катании, нет ничего необычного в том, что в пару встают спортсмены из разных стран и при этом они могут выбирать, какую страну представлять. 20-летний Алексей Бессонов представляет Эстонию с 2019 года и является партнером Сары Софи Барябиной. Несколько недель назад они стали стипендиатами Tradehouse – их выбрали в числе других подающих надежды молодых спортсменов. Пара получила 5000 евро. В минувшие выходные Барябина и Бессонов завоевали золотую медаль в возрастной группе до 21 года на чемпионате мира по стандартным танцам, проходившем в Риге.