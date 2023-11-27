Лаури Лаатс: наша экономика больна, а автоналогом и другими налогами ее лечат не так и не от того

«Мы видим, что второй год подряд экономика находится в состоянии спада. Мы видим, что у нас растут платежи по кредитам, и это касается практически всех. И сейчас еще хотят забрать у населения дополнительные деньги. Мы же говорим об автоналоге, который заберет у населения 230 миллионов евро. Не будем забывать, что дополнительно на два процента будет поднят налог с оборота, что лишит населения еще 300 миллионов евро», – напомнил Лаатс.

Он считает, что все это делается для того, чтобы залатать бюджетные дыры: «На самом деле, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это ни в коем случае нельзя делать. У нас есть пациент, он больной: наша экономика больна, но этого пациента пытаются лечить не от того и не теми таблетками».