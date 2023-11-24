Проектирование Таллиннской больницы планируют завершить в 2024 году

Глава Фонда развития Таллиннской больницы Свен Крууп сообщил ERR, что в следующем году будет продолжено составление основного проекта главного корпуса больницы, парковки, прилегающей территории и подстанции.

«Согласно плану, основной проект должен быть завершен к четвертому кварталу следующего года, после чего он будет передан на независимую экспертизу», - сказал Крууп.

В июле 2022 года правительство решило не выделять 280 млн евро из Фонда восстановления экономики ЕС на строительство новой больницы в Таллинне, обосновав это тем, что не удастся завершить ее строительство к лету 2026 года, как требуют условия данного европейского фонда.