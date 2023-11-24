Проектирование Таллиннской больницы планируют завершить в 2024 году

Таллинн выделит из бюджета следующего года 8 млн евро на доработку проекта Таллиннской больницы и подготовку участка, предназначенного для ее возможного строительства, пишет Rus.ERR.
Глава Фонда развития Таллиннской больницы Свен Крууп сообщил ERR, что в следующем году будет продолжено составление основного проекта главного корпуса больницы, парковки, прилегающей территории и подстанции.
«Согласно плану, основной проект должен быть завершен к четвертому кварталу следующего года, после чего он будет передан на независимую экспертизу», - сказал Крууп.
В июле 2022 года правительство решило не выделять 280 млн евро из Фонда восстановления экономики ЕС на строительство новой больницы в Таллинне, обосновав это тем, что не удастся завершить ее строительство к лету 2026 года, как требуют условия данного европейского фонда.
Тогда мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что город самостоятельно продолжит реализацию проекта из-за отсутствия альтернативы, так как большинство существующих в Таллинне больничных зданий амортизируются через 10-15 лет.