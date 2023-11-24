Эксперт: с каких районов Таллинна начнется новый рост цен на недвижимость

«Если бы мне надо было предсказать, по какому признаку можно распознать начало нового витка роста цен на недвижимость, я бы сказал, что это начало роста цен на сравнительно дешевые квартиры», - открыл секрет Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.
«Все начнется с того, что требующие ремонта двухкомнатные квартиры в Мустамяэ или Ласнамяэ снова будут выставляться на продажу по цене более 100 000 евро. Тогда начнется цепная реакция, которая приведет к росту цен и на более дорогие квартиры», - сказал Мартин Вахтер. По его мнению, двухкомнатная квартира в старом доме - хороший индикатор, поскольку, с одной стороны, это наиболее доступная альтернатива съемной квартире, а с другой – это также подходящий продукт для инвесторов, сдающих недвижимость в аренду.
По словам Вахтера, есть еще несколько показателей, за которыми нужно следить. «Например, если Euribor упадет и цена кредитных денег снизится, покупательский интерес вполне предсказуемо начнет расти. Заинтересованные лица есть, но многие на некоторое время отложили решение о покупке и остаются в режиме ожидания», – прокомментировал Вахтер.
Также специалист отметил также, что цены на таллиннские квартиры упали примерно на 15% от когда-то достигнутого максимума и находятся на одном уровне последние шесть месяцев. И «запас» новых квартир на рынке, и количество сделок остаются стабильными. «То, что после спада, наблюдавшегося прошлой зимой, стабилизация рынка произошла на несколько более активном уровне - это хорошее начало, но следующей волны подъема нам еще придется некоторое время подождать», - считает эксперт.