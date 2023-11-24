В результате взрыва паров растворителя на производстве пострадали два человека

В пятницу утром в результате взрыва паров растворителя и последующего пожара в покрасочной камере производственного здания в поселке Коэру Ярваского уезда пострадали два человека, которые были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
По данным Ляэнеского спасательного центра, в 8:37 спасатели получили вызов на улицу Пайде в поселке Коэру, где в покрасочной камере производственного здания взорвались пары растворителя и произошло возгорание помещения площадью около 40 квадратных метров.
Два человека, находившиеся поблизости, получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
Остальные люди были немедленно эвакуированы из производственного здания. Пожар был ликвидирован в 9:38. Возгорание тушили профессиональные спасатели из Аравете, Йыгева, Коэру, Пайде и Вяйке-Маарья, им помогали добровольные спасатели из Ярва-Яани и Сыранду.