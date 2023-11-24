видео ⟩ Футболист влетел в ДТП и отказался дуть в алкометр

Балотелли не справился с управлением своего роскошного Audi Q8 (по данным Daily Mail, стоимость такого автомобиля составляет более 110 000 евро) в Брешии и врезался в бетонное ограждение. Удар был настолько сильным, что у автомобиля раскрылись подушки безопасности.

Балотелли, который играл за миланский «Интер», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», сумел самостоятельно выбраться из машины, но затем упал на землю. На видео, опубликованном испанским порталом Marca, видно, что передняя часть автомобиля серьезно повреждена. Балотелли оказался в карете скорой помощи, но сообщается, что он не получил серьезных травм.

По данным местной полиции, Балотелли отказался дуть в алкотестер, поэтому власти лишили его водительских прав. Брат Балотелли, Энок Барвуа, в итоге отвез нападающего домой.

Это не первый случай, когда Балотелли совершал аварии. В 2010 году, когда Балотелли играл за «Манчестер Сити», он выехал на своей Audi R8 с дороги. Прибывшая на место полиция также обнаружила в машине более 5000 фунтов стерлингов наличными.

Последние пять лет Балотелли не играл в топ-клубах, в этом году он представляет команду «Адана Дермиспор» турецкой премьер-лиги. Несмотря на это, мужчина, подписавший с клубом годовой контракт, пять дней провел в Италии из-за травмы, которую лечил на родине.

Балотелли забил три гола в пяти матчах за Адану, клуб занимает третье место в турнирной таблице.