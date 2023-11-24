На стартовом соревновании Кубка мира Ильвес вошел в десятку сильнейших

Победителем соревнований стал норвежец Ярл Магнус Рийбер (145 м, 165,2 пункта), за ним следуют австриец Йоханнес Лампартер (142,5 м, 160,1 пункта) и его товарищ по команде Томас Реттенеггер (140,5 м, 140,9 пункта).

Ильвеса опередили немец Юлиан Шмид (133,5 м, 140,7 пункта), австриец Штефан Реттенеггер (139,5 м, 140,5 пункта) и норвежец Йорген Граабак (137,5 м, 140,2 пункта).

Ильвес, пролетевший 131,5 метра, заработал за свое выступление 135,9 пункта.

Сегодня двоеборцы начнут бороться уже в порядке заработанных очков. В этом формате участники выходят на трассу с фиксированным временем старта. Это значит, что спортсмен, занявший второе место в прыжках с трамплина, выходит на старт через шесть секунд после старта победителя. Начиная с 36-го спортсмена, все выходят на трассу с интервалом 1,30 от лидера.