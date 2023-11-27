После 24 февраля 2022 года и высказанной Патриархом Кириллом поддержки российской агрессии эстонская пресса часто проявляла повышенное внимание к деятельности ЭПЦ МП. Протоиерей Игорь Прекуп, настоятель прихода во имя прп. Сергия Радонежского в Палдиски, с сожалением отмечает, что очень часто эти публикации были построены на лжи и неверной интерпретации фактов, и напоминает, что ЭПЦ МП – автономная церковь, и никто в ней не высказался в поддержку развязанной Россией войны против Украины и не разделил позицию патриарха РПЦ.
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК ⟩ В Эстонии у нас автономия, мы не связаны с позицией патриарха Кирилла и агрессией РФ
Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) уже скоро два года как является постоянным объектом повышенного интереса в СМИ и соцсетях. Интереса отнюдь не культурно-познавательного, который был бы вполне уместен, и не научно-исследовательского (например, социологического), который тоже был бы вполне понятен. Желание присмотреться, изучить, чтобы понять и иметь адекватное представление о ЭПЦ МП, мы бы только приветствовали.
Статьи эти, за редким исключением, построены на лжи и ложной интерпретации фактов. Конечно же, честной журналистикой заниматься труднее, проще - пропагандой. С подобающим чувством ответственности и тактом подойти к вопросу, добросовестно пытаться разобраться в том, что из себя представляет ЭПЦ МП и писать статьи, которые раскрывали бы сущность явления, помогали бы отделить природное от паразитирующего, выявляли бы реальные проблемы и способствовали их преодолению, тем самым способствуя оздоровлению общественного сознания, его умиротворению, иначе говоря, заниматься подлинной журналистикой - это тяжело и невыгодно.
Проще из статьи в статью проводить мысль, что ЭПЦ МП - это доставшаяся Эстонии в наследство от советского режима общественно-политическая аномалия, представляющая угрозу государственной безопасности. Она клеймится как филиал российских спецслужб, «рука Москвы», которая, по меньшей мере, на уровне священно- и церковнослужителей ведет агентурно-диверсионную деятельность в пользу сопредельного государства-террориста. Доказательств, конечно же, никаких, но зачем, ведь все и так очевидно! Обычный, кстати, прием, когда нет доказательств, объявить несуществующее очевидным.
Стоит ли опровергать тонны оскорблений, которые льются на ЭПЦ МП? Причина сомнений не в том, что инсинуации правдивы; нет, они лживы насквозь, в особенности, когда смешаны с правдой, используемой в качестве фирменной наклейки на контрафакт.
Аналогии к размышлению
Все имитации церковно-исторического обзора, используемые для прикрытия вышеупомянутой пропагандистской цели, вызывают устойчивую ассоциацию с известной притчей о пчеле и мухе. Напомню, если кто не в курсе.
Облетев луг, пчела и муха беседуют, делясь впечатлениями. Пчела рассказывает о цветах, растущих на лугу, о том, каковы особенности каждого, о нектаре, который она с них собирала, о том, как она опыляла их, ну и т.д. Муха удивленно и недоверчиво слушает, затем начинает делиться своими впечатлениями, рассказывая какие, где и чьи кучи экскрементов она обнаружила, и какая вкуснейшая, стремительно разлагающаяся на солнце падаль была ею найдена в самой середине луга. Будучи увлечена своими объектами внимания, существования цветов она словно не заметила. Или, может, заметила, но проигнорировала, как что-то несущественное, отвлекающее от сути бытия…
Получается, у обеих одинаково субъективная картина мира? Не совсем так. Пчела не приняла во внимание то, что заметила и внимательно обследовала муха, но это не исказило адекватного восприятия и описания ею картины мира, картины луга - его сущности. А вот муха, хоть и говорила о том, что, действительно, тоже находится на лугу, исказила истину, потому что в ее изложении луг сплошь состоял из того, что, на ее взгляд и вкус, оказалось достойным внимания. Но сущность луга в том, что на нем растет, а не во всем, что там находится. Конечно, гуляя по лугу, надо иметь в виду и ту реальность, которую упустила из поля зрения пчела, и смотреть под ноги, дабы ни во что не вляпаться. Но эта обоснованная осторожность не должна мешать нам воспринимать красоту Божьего мира.
«Цветы» и пр. в Церкви
Перенося образ луга на церковную действительность, необходимо признать и понять, что Церковь многообразна. Когда мы говорим, что она свята, мы имеем в виду не святость всех ее членов, а то, что в ней пребывает Дух Святой. Насколько Он проникает каждого из нас в отдельности - совсем другой вопрос. Но сущность Церкви от этого не меняется. В том числе сущность каждой Поместной Церкви.
Церковь - это сообщество, в котором встречаются очень разные люди. Если проводить аналогию с лугом, то явления, аналогичные «отходам жизнедеятельности» в ее среде, тоже временами встречаются, порой в таких местах, где уж, казалось бы, точно не должно быть ничего нечистого. Но, если кто-то, уподобляясь в своей избирательности мухе, берется описывать реалии церковной жизни в таком духе, что, дескать, этот луг, на самом деле, никакой не луг, а несанкционированная свалка, представляющая эпидемиологическую опасность и угрожающая экологии, вряд ли его утверждения стоит принимать всерьез.
В чем и к кому претензии?
Может, кто-нибудь из духовенства или спикеров ЭПЦ МП хоть раз высказался в поддержку агрессивной полномасштабной войны, которую развязало руководство РФ на территории Украины? Нет?. Ах, это не имеет значения, потому что претензии - к Московскому Патриархату в целом? А на основании чего? На основании высказываний Патриарха Кирилла и некоторых медиаперсон РПЦ?
Во-первых, спешим напомнить, что ЭПЦ МП - автономная Церковь, связанная с Московским Патриархатом лишь канонически. Не надо путать происходящее в России с жизнью церковных структур Московского Патриархата за ее пределами, особенно тех, которые обладают автономным статусом, как ЭПЦ МП.
Во-вторых, согласно Уставу РПЦ, полноту всей Поместной Церкви, ее мнение и позицию по тому или иному значимому вопросу полноценно представляет только ее Поместный Собор, в крайнем случае, Архиерейский Собор. Все остальные мнения - это лишь мнения: личные, групповые, более или менее значимые, в зависимости от иерархического статуса или же личного авторитета, но это не мнение Церкви, пока оно не принято соборно и, что немаловажно, свободно. Допустимо ли в таком случае отождествлять Московский Патриархат с его отдельными представителями, скомпрометировавшими себя провоенными заявлениями?