ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК ⟩ В Эстонии у нас автономия, нас нельзя связывать с позицией патриарха Кирилла и агрессией РФ

Аналогии к размышлению

Облетев луг, пчела и муха беседуют, делясь впечатлениями. Пчела рассказывает о цветах, растущих на лугу, о том, каковы особенности каждого, о нектаре, который она с них собирала, о том, как она опыляла их, ну и т.д. Муха удивленно и недоверчиво слушает, затем начинает делиться своими впечатлениями, рассказывая какие, где и чьи кучи экскрементов она обнаружила, и какая вкуснейшая, стремительно разлагающаяся на солнце падаль была ею найдена в самой середине луга. Будучи увлечена своими объектами внимания, существования цветов она словно не заметила. Или, может, заметила, но проигнорировала, как что-то несущественное, отвлекающее от сути бытия…

Получается, у обеих одинаково субъективная картина мира? Не совсем так. Пчела не приняла во внимание то, что заметила и внимательно обследовала муха, но это не исказило адекватного восприятия и описания ею картины мира, картины луга - его сущности. А вот муха, хоть и говорила о том, что, действительно, тоже находится на лугу, исказила истину, потому что в ее изложении луг сплошь состоял из того, что, на ее взгляд и вкус, оказалось достойным внимания. Но сущность луга в том, что на нем растет, а не во всем, что там находится. Конечно, гуляя по лугу, надо иметь в виду и ту реальность, которую упустила из поля зрения пчела, и смотреть под ноги, дабы ни во что не вляпаться. Но эта обоснованная осторожность не должна мешать нам воспринимать красоту Божьего мира.