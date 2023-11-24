Министерство хочет отказаться от личной охраны посла Эстонии в Украине

По мнению МИД, запрошенная у Департамента полиции и погранохраны личная охрана посла Эстонии в Киеве больше не оправданна и от нее хотят отказаться в новом году. По словам канцлера, вокруг посла толпится слишком много охранников.
Весной прошлого года министерство запросило у Департамента полиции и погранохраны личную охрану для посла, а позже попросило продлить ее услуги до конца этого года.
Канцлер МИД Йонатан Всевиов отметил, что хотя угроза воздушных атак на Киев остается высокой, риски, возникающие от них, не могут быть смягчены мерами индивидуальной охраны. В случае, если послу придется посетить зону риска, Украина сама предложит ему охрану.
«Начали возникать ситуации, когда вокруг делегации находится слишком много телохранителей», - добавил он.
«В случае присутствия важной эстонской делегации Департамент полиции и погранохраны часто назначает отдельную группу личной охраны. Поскольку в подобных визитах участвует и посол, к ним добавляется его подразделение личной охраны. Если делегация едет в зону риска, добавляется и украинский отряд индивидуальной охраны», - пояснил Всевиов.