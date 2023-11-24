Министерство хочет отказаться от личной охраны посла Эстонии в Украине

Весной прошлого года министерство запросило у Департамента полиции и погранохраны личную охрану для посла, а позже попросило продлить ее услуги до конца этого года.

Канцлер МИД Йонатан Всевиов отметил, что хотя угроза воздушных атак на Киев остается высокой, риски, возникающие от них, не могут быть смягчены мерами индивидуальной охраны. В случае, если послу придется посетить зону риска, Украина сама предложит ему охрану.

«Начали возникать ситуации, когда вокруг делегации находится слишком много телохранителей», - добавил он.