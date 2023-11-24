Банные новости: неожиданные цвета и экзотические виды древесины

Модные тенденции в мире саун задают в основном наши северные соседи – финны, и в этих тенденциях произошли серьезные изменения, касающиеся цвета, материалов и внешнего вида. «Сауна – это, пожалуй, то помещение в доме, которое претерпело самые большие изменения за последние годы», – сказала Михкельсон.

«Самым ярким отличием является новый модный цвет: половина саун в финских каталогах либо чисто черные, либо очень темного цвета, и в Эстонии такие сауны встречаются все чаще. Несколько лет назад в моде были очень светлые или даже белые сауны из осины, а сейчас тенденция противоположная», – сказала Михкельсон и добавила, что сауны более темных тонов, на самом деле, более практичны.

Фото: Puumarket

Материалы, которым отдается предпочтение, тоже изменились – помимо используемой обычно древесины лиственных пород, все чаще стала использоваться хвойная древесина. Традиционно в саунах древесину хвойных пород старались избегать из-за смолы, которую она выделяет при нагревании, но с появлением новых технологий это перестало быть проблемой, и теперь самым модным материалом стала ель, тонированная в черный цвет. Древесина ели по качеству аналогична лиственной, но ее цена на треть меньше.