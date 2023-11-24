Банные новости: неожиданные цвета и экзотические виды древесины

По словам Мари-Лийс Михкельсон, руководителя тартуского отделения компании Puumarket, занимающейся розничной продажей древесины, предпочтения жителей Эстонии в отношении саун значительно изменились. В самых модных и современных банях даже полка больше нет.
Модные тенденции в мире саун задают в основном наши северные соседи – финны, и в этих тенденциях произошли серьезные изменения, касающиеся цвета, материалов и внешнего вида. «Сауна – это, пожалуй, то помещение в доме, которое претерпело самые большие изменения за последние годы», – сказала Михкельсон.
«Самым ярким отличием является новый модный цвет: половина саун в финских каталогах либо чисто черные, либо очень темного цвета, и в Эстонии такие сауны встречаются все чаще. Несколько лет назад в моде были очень светлые или даже белые сауны из осины, а сейчас тенденция противоположная», – сказала Михкельсон и добавила, что сауны более темных тонов, на самом деле, более практичны.
Материалы, которым отдается предпочтение, тоже изменились – помимо используемой обычно древесины лиственных пород, все чаще стала использоваться хвойная древесина. Традиционно в саунах древесину хвойных пород старались избегать из-за смолы, которую она выделяет при нагревании, но с появлением новых технологий это перестало быть проблемой, и теперь самым модным материалом стала ель, тонированная в черный цвет. Древесина ели по качеству аналогична лиственной, но ее цена на треть меньше.
«В Эстонии сейчас популярны и более экзотические виды древесины – магнолия и новозеландская сосна с великолепным узором. Цена на оба вида древесины снизилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом и фактически находится более или менее в том же ценовом классе, что и местная древесина», – добавила Михкельсон.
«Ширина досок для полка или скамеек также отличается от прежнего: наряду с типовым средним размером, эстонцам стали нравиться крайности с более индивидуальным дизайном. Они часто выбирают либо очень узкие рейки, либо очень широкие доски. Используются также самые различные породы дерева и материалы», – сказала Михкельсон.
«Из Финляндии к нам распространяется тенденция замены традиционных полков на скамейки или лежанки. Кроме того, если возможно, хозяева хотят иметь в сауне стеклянную стену или окно большего размера. Сейчас это наблюдается все чаще и в Эстонии», – поделилась Михкельсон.
Михкельсон отметила также, что сейчас саун строится значительно больше обычного, чему, конечно же, способствует снижение цен на древесину. «Очевидно, сейчас в отношении деревянных стройматериалов мы уже достигли ценового дна», – добавила руководитель тартуского отделения Puumarket.