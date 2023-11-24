Ожесточенная борьба ⟩ Жительница Таллинна, у которой в 23 года был диагностирован рак четвертой степени: почему я?

В этот четверг гостьей передачи «Südamesoov» на Kanal 2 стала Миа Мария (33), которой было 23 года, когда она узнала о раке четвертой степени. Ей было тяжело смириться со своим диагнозом, так как всего пятью месяцами ранее она родила дочерей. Находясь рядом со своими детьми, она начала ожесточенную борьбу, которая продолжается по сей день.

Миа Мария изучала искусство и, по ее словам, была обычной девушкой. Она не понимает, почему судьба приготовила ей такое суровое испытание. Мия Мария вспоминает, что жила обычной студенческой жизнью. Она была самостоятельной, училась в Таллиннском университете, родители работали за границей. У нее появился парень и вскоре она узнала о беременности. «Когда мы узнали, что будут двойняшки, возникла напряженность и страх по поводу того, как мы справимся», – признает она. Но радость была сильнее переживаний и Миа Мария была счастлива рождению дочерей.