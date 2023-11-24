Пт, 24.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Ожесточенная борьба ⟩ Жительница Таллинна, у которой в 23 года был диагностирован рак в четвертой стадии: почему я?

Трийн Роос
Facebook
Comments
Мия Мария.
Мия Мария. Фото: Erakogu

В Таллинне проживает мать двоих детей Миа Мария, у которой десять лет назад был диагностирован рак в четвертой стадии. Ей было всего 23 года и она только что родила двойняшек. «Узнать о раке и одновременно стать матерью двойняшек – это все-таки было слишком серьезным испытанием», – признает Миа, искреннее желание которой – помочь людям с онкологией почувствовать себя лучше.

В этот четверг гостьей передачи «Südamesoov» на Kanal 2 стала Миа Мария (33), которой было 23 года, когда она узнала о раке четвертой степени. Ей было тяжело смириться со своим диагнозом, так как всего пятью месяцами ранее она родила  дочерей. Находясь рядом со своими детьми, она начала ожесточенную борьбу, которая продолжается по сей день.

Миа Мария изучала искусство и, по ее словам, была обычной женщиной. Она не понимает, почему судьба приготовила ей такое суровое испытание. Она вспоминает, что жила обычной студенческой жизнью, была самостоятельной, училась в Таллиннском университете, а ее родители работали за границей. У нее появился парень и вскоре она забеременела. «Когда мы узнали, что будут двойняшки, возникли напряженность и страх - как мы с ними справимся?» – признается она. Но радость была сильнее переживаний, и Миа Мария была счастлива рождению дочерей.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх