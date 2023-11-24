В Таллинне проживает мать двоих детей Миа Мария, у которой десять лет назад был диагностирован рак в четвертой стадии. Ей было всего 23 года и она только что родила двойняшек. «Узнать о раке и одновременно стать матерью двойняшек – это все-таки было слишком серьезным испытанием», – признает Миа, искреннее желание которой – помочь людям с онкологией почувствовать себя лучше.
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Ожесточенная борьба ⟩ Жительница Таллинна, у которой в 23 года был диагностирован рак в четвертой стадии: почему я?
В этот четверг гостьей передачи «Südamesoov» на Kanal 2 стала Миа Мария (33), которой было 23 года, когда она узнала о раке четвертой степени. Ей было тяжело смириться со своим диагнозом, так как всего пятью месяцами ранее она родила дочерей. Находясь рядом со своими детьми, она начала ожесточенную борьбу, которая продолжается по сей день.