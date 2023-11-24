Ожесточенная борьба ⟩ Жительница Таллинна, у которой в 23 года был диагностирован рак в четвертой стадии: почему я?

В этот четверг гостьей передачи «Südamesoov» на Kanal 2 стала Миа Мария (33), которой было 23 года, когда она узнала о раке четвертой степени. Ей было тяжело смириться со своим диагнозом, так как всего пятью месяцами ранее она родила дочерей. Находясь рядом со своими детьми, она начала ожесточенную борьбу, которая продолжается по сей день.

Миа Мария изучала искусство и, по ее словам, была обычной женщиной. Она не понимает, почему судьба приготовила ей такое суровое испытание. Она вспоминает, что жила обычной студенческой жизнью, была самостоятельной, училась в Таллиннском университете, а ее родители работали за границей. У нее появился парень и вскоре она забеременела. «Когда мы узнали, что будут двойняшки, возникли напряженность и страх - как мы с ними справимся?» – признается она. Но радость была сильнее переживаний, и Миа Мария была счастлива рождению дочерей.