В субботу в Пирита вновь откроется каток

Посетителей ждут с субботы, 25 ноября, каждый день с 10:00 до 22:00. Каток будет открыт до конца марта.

«Суббота вновь приносит в Пирита ежегодно ожидаемое событие – каток нашего спортивного центра откроется для всех любителей ледовых катаний! Мы ждем всех фигуристов-любителей, которые хотят сделать свои первые круги по льду. На льду уже ощущается волшебство зимы», - сказал старейшина района Пирита Кайдо Саарнит.

Если погодные условия будут благоприятными, ожидается, что в течение следующих четырех месяцев в Пирита на коньки смогут встать около 30 000 человек. Каток Пирита площадью 1600 квадратных метров является одним из крупнейших в столице и расположен на берегу реки Пирита рядом со оздоровительно-спортивным корпусом по адресу Румму теэ 3.

Каток освещен и оснащен музыкальной установкой. Каток предназначен для развлекательного катания, и играть в хоккей на нем нельзя. На месте можно взять напрокат коньки.

Час индивидуального пользования катком для всех посетителей стоит 4 евро, семейный билет на каток стоит 10 евро. Прокат коньков стоит 5 евро (действуют скидки: дошкольникам, школьникам, студентам, пенсионерам вход стоит 3 евро). Прокат открыт до 20:45.