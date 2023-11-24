Бронзовую медалистку чемпионата мира исключили из сборной за слова о ненависти к Польше

Украинские СМИ сообщают, что 20-летняя гимнастка Влада Никольченко исключена из сборной Украины по художественной гимнастике за публикацию в Instagram.
Портал Tribuna пишет, что бронзовая медалистка чемпионата мира 2019 года Влада Никольченко, покидая Варшаву после мастер-класса и турнира, написала в сториз Instagram, что ей уже с утра испортили настроение и она ненавидит Польшу всей душой, а больше всего — живущих там людей.
И хотя позже гимнастка извинилась за публикацию и списала все на нервный срыв, было поздно: Федерация гимнастики Украины открыла по этому поводу дисциплинарное производство. В итоге спортсменку исключили из сборной Украины по художественной гимнастике.