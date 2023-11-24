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Бронзовую медалистку чемпионата мира исключили из сборной за слова про ненависть к Польше

rus.postimees.ee
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Флаг Польши, иллюстративное фото.
Флаг Польши, иллюстративное фото. Фото: Attila Husejnow

Украинские СМИ сообщают, что 20-летняя гимнастка Влада Никольченко исключена из сборной Украины по художественной гимнастике за публикацию в Instagram.

Портал Tribuna пишет, что бронзовая медалистка чемпионата мира 2019 года Влада Никольченко, покидая Варшаву после мастер-класса и турнира, написала в сторис Instagram, что ей уже с утра испортили настроение и она ненавидит Польшу всей душой, а больше всего — живущих там людей.

И хотя позднее гимнастка извинилась за публикацию и списала все на нервный срыв, было поздно - Федерация гимнастики Украины открыла по этому поводу дисциплинарное производство. В итоге спортсменку исключили из сборной Украины по художественной гимнастике.

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