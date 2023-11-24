Бронзовую медалистку чемпионата мира исключили из сборной за слова про ненависть к Польше

Портал Tribuna пишет, что бронзовая медалистка чемпионата мира 2019 года Влада Никольченко, покидая Варшаву после мастер-класса и турнира, написала в сторис Instagram, что ей уже с утра испортили настроение и она ненавидит Польшу всей душой, а больше всего — живущих там людей.