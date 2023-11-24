Галерея ⟩ Таллинн в снежном плену: столицу уже сильно замело, а метель не думает останавливаться

Метель не утихает, и город уже сильно замело. Снегопады – всегда испытание для автомобилистов, в социальных сетях уже жалуются, что городские дороги очищены недостаточно хорошо. Хотя в преддверии снежной бури городские власти обещали эффективно и непрестанно расчищать их от снега.

Как сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг, партнеры города по контракту находятся в повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания в меняющихся погодных условиях.

«Для борьбы с гололедом партнеры города к началу зимнего периода запасли в общей сложности 11 000 тонн хлоридов и 1 200 тонн гранитной крошки, для работ по содержанию дорог готовы 170 обслуживающих машин», – отметил он.

Сульг добавил, что Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в конце 2022 года заключил новые контракты на обслуживание главных улиц города, в результате чего качество обслуживания улучшилось.

«Кроме того, на интенсивно используемых пешеходных и велосипедных дорожках и на остановках общественного транспорта сокращены циклы обслуживания, а на подъемах и в популярных остановках общественного транспорта установлены контейнеры с противогололедными материалами. В контракт включены профилактические меры для действий в случае ледяного дождя», – заявил он.