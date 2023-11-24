Эксперт: жители Эстонии все чаще отказываются от покупки машины в лизинг

Если раньше около 70% новых автомобилей, приобретаемых в Эстонии, клиенты брали в лизинг, то теперь эта доля снизилась до 50-55%.

«Этому есть простое объяснение – если у человека есть деньги на покупку автомобиля, выплата процентов не считается разумной. Если же нет всей суммы для немедленного выкупа, то следует подумать, какую сумму разумно заплатить в качестве первоначального взноса по лизингу», – говорит Соодла. В Эстонии, по его словам, средний лизинговый платеж составляет менее пятой части стоимости автомобиля – исходя из данных рынка лизинга как новых, так и подержанных автомобилей.

«Средний первоначальный взнос при лизинге нового автомобиля составляет около 10%, а для подержанных автомобилей он обычно составляет около 20% от стоимости автомобиля», – говорит Соодла. Нередко в качестве первоначального взноса используются средства, вырученные от продажи предыдущего автомобиля, и в этом случае, по мнению эксперта, оптимальной цифрой является примерно одна пятая стоимости автомобиля.

По рыночным стандартам в Эстонии минимальный взнос должен составлять 10%. Однако, по мнению Соодла, более высокий первоначальный взнос, чем требуется, выгоднее для лизингополучателя по нескольким причинам. «Чем выше первоначальный взнос, тем ниже процентные расходы за период действия договора. В свете повышения Euribor лизинг также стал дороже, поэтому при большем первоначальном взносе у лизингополучателя остается больше денег», – говорит он.

Вторая причина связана с ежемесячными расходами: чем выше доля первоначального взноса, тем меньше ежемесячные обязательства. «Более высокий первоначальный взнос влияет не только на ежемесячные платежи, но и на остаточную стоимость автомобиля – если лизингополучатель вносит больший первоначальный взнос, тем меньше его обязательства в конце срока лизинга», – говорит Соодла.

Есть и третье преимущество более высокого первоначального взноса – он дает лизингополучателю возможность запросить более выгодные условия договора. Например, можно попросить лизингодателя об увеличении разрешенного пробега или о более низкой марже. Кроме того, появляются более широкие возможности для применения платежного отпуска.