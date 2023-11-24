Эксперт: жители Эстонии все чаще отказываются от покупки машины в лизинг

По словам руководителя Luminor Liising Андруса Соодла, рост процентных ставок повлиял на соотношение числа клиентов, берущих новый автомобиль в лизинг и приобретающих его в собственность.
Если раньше около 70% новых автомобилей, приобретаемых в Эстонии, клиенты брали в лизинг, то теперь эта доля снизилась до 50-55%.
«Этому есть простое объяснение – если у человека есть деньги на покупку автомобиля, выплата процентов не считается разумной. Если же нет всей суммы для немедленного выкупа, то следует подумать, какую сумму разумно заплатить в качестве первоначального взноса по лизингу», – говорит Соодла. В Эстонии, по его словам, средний лизинговый платеж составляет менее пятой части стоимости автомобиля – исходя из данных рынка лизинга как новых, так и подержанных автомобилей.
«Средний первоначальный взнос при лизинге нового автомобиля составляет около 10%, а для подержанных автомобилей он обычно составляет около 20% от стоимости автомобиля», – говорит Соодла. Нередко в качестве первоначального взноса используются средства, вырученные от продажи предыдущего автомобиля, и в этом случае, по мнению эксперта, оптимальной цифрой является примерно одна пятая стоимости автомобиля.
По рыночным стандартам в Эстонии минимальный взнос должен составлять 10%. Однако, по мнению Соодла, более высокий первоначальный взнос, чем требуется, выгоднее для лизингополучателя по нескольким причинам. «Чем выше первоначальный взнос, тем ниже процентные расходы за период действия договора. В свете повышения Euribor лизинг также стал дороже, поэтому при большем первоначальном взносе у лизингополучателя остается больше денег», – говорит он.
Вторая причина связана с ежемесячными расходами: чем выше доля первоначального взноса, тем меньше ежемесячные обязательства. «Более высокий первоначальный взнос влияет не только на ежемесячные платежи, но и на остаточную стоимость автомобиля – если лизингополучатель вносит больший первоначальный взнос, тем меньше его обязательства в конце срока лизинга», – говорит Соодла.
Есть и третье преимущество более высокого первоначального взноса – он дает лизингополучателю возможность запросить более выгодные условия договора. Например, можно попросить лизингодателя об увеличении разрешенного пробега или о более низкой марже. Кроме того, появляются более широкие возможности для применения платежного отпуска.
Таким образом, по мнению Андруса Соодла, более высокий первоначальный взнос имеет смысл, так как дает лизингополучателю меньшие процентные расходы с рациональной точки зрения, возможность получить больше свободных денег от продажи автомобиля в конце срока действия договора и лучшие условия лизинга, включая маржу.