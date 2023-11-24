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Женская сборная Эстонии по керлингу показала лучший результат в своей истории

rus.postimees.ee
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Марие Калдвеэ.
Марие Калдвеэ. Фото: Eero Vabamägi

В Шотландии близится к завершению чемпионат Европы по керлингу, на котором женская команда Эстонии показала лучший результат в своей истории, передает Rus.ERR

В последнем туре группового этапа сильнейшего дивизиона «А» команда Эстонии сумела одолеть Данию, которая начинала турнир в ранге действующего чемпиона континента.

По ходу встречи датчанки были впереди со счетом 7:4, но эстонки сумели переломить ход игры, оформив победу с перевесом в одно очко - 8:7.

С тремя победами и шестью поражениями команда капитана Марие Калдвеэ, за которую также выступали Эрика Тувике, Лийза Турманн, Хейли Гроссманн и Керли Лайдсалу, финишировала на шестом месте среди 10 участниц, гарантировав себе путевку на чемпионат мира, который в марте следующего года пройдет в Канаде. Там вдобавок к медалям будут разыгрываться и очки для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года.

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