Женская сборная Эстонии по керлингу показала лучший результат в своей истории

В Шотландии близится к завершению чемпионат Европы по керлингу, на котором женская команда Эстонии показала лучший результат в своей истории, передает Rus.ERR.
В последнем туре группового этапа сильнейшего дивизиона «А» команда Эстонии сумела одолеть Данию, которая начинала турнир в ранге действующего чемпиона континента.
По ходу встречи датчанки были впереди со счетом 7:4, но эстонки сумели переломить ход игры, оформив победу с перевесом в одно очко - 8:7.
С тремя победами и шестью поражениями команда капитана Марие Калдвеэ, за которую также выступали Эрика Тувике, Лийза Турманн, Хейли Гроссманн и Керли Лайдсалу, финишировала на шестом месте среди 10 участниц, гарантировав себе путевку на чемпионат мира, который в марте следующего года пройдет в Канаде. Там вдобавок к медалям будут разыгрываться и очки для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года.