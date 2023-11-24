Женская сборная Эстонии по керлингу показала лучший результат в своей истории

С тремя победами и шестью поражениями команда капитана Марие Калдвеэ, за которую также выступали Эрика Тувике, Лийза Турманн, Хейли Гроссманн и Керли Лайдсалу, финишировала на шестом месте среди 10 участниц, гарантировав себе путевку на чемпионат мира, который в марте следующего года пройдет в Канаде. Там вдобавок к медалям будут разыгрываться и очки для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года.