Вопрос читателя ⟩ Как быть, если работник только прошел обучение, но тут же решил уволиться?

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 28 Закона о трудовом договоре (ЗТД), работодатель обязан обеспечивать работнику обучение для развития трудовых знаний и навыков работника в интересах предприятия работодателя, нести расходы по обучению и выплачивать в период обучения среднее вознаграждение за труд. Таким образом, как правило, расходы, связанные с обучением, несет работодатель. Здесь имеются в виду те курсы, которые служат интересам предприятия работодателя.

Например, если работодатель нанимает работника по обслуживанию клиентов, то обеспечивает ему первичное обучение, а при необходимости — обучение навыкам общения с клиентами и навыкам продаж. То же самое касается и других должностей, в случае которых работодатель обязан обеспечить работнику необходимое для работы первичное обучение. Таким образом, обучение, вытекающее из ст. 28 ЗТД, является обязанностью работодателя, и в таком случае нельзя заключить соглашение о возмещении расходов на обучение. Если работник решает уволиться, работодатель, как правило, не имеет права требовать возмещения расходов, связанных с таким обучением.

Речь о возмещении расходов на обучение может идти в том случае, если было заключено соответствующее соглашение (ч. 1 ст. 34 ЗТД). При этом следует подчеркнуть, что его можно заключить для возмещения расходов на обучение, которое не подпадает под вышеупомянутое обязательство работодателя по обеспечению обучения. При заключении соглашения о расходах на обучение необходимо также согласовать период действия обязательств, который должен быть связан с расходами, понесенными работодателем. Чем больше затраты на обучение, тем длиннее обязательный период, и наоборот. Согласно ч. 2 ст. 34 ЗТД, соглашение о возмещении расходов на обучение является действительным только в том случае, если соглашение заключено в письменной форме, указаны содержание обучения и расходы на него, обязательный период времени не превышает трех лет или не является неразумно долгим с учетом расходов на обучение.