Государственный суд в четверг не стал рассматривать вопрос об освобождении из тюрьмы Ромео Калда, осужденного за убийство сотрудника полиции, поэтому Калда продолжит отбывать назначенное ему пожизненное заключение.
Продолжит отбывать пожизненный срок: Госсуд не стал рассматривать вопрос об освобождении убийцы полицейского
В своем ходатайстве о повторном слушании дела адвокат Янек Валдма просил провести новое слушание по вопросу о досрочном освобождении 49-летнего Калда, однако Госсуд не счел это обоснованным и не стал его рассматривать, передала BNS пресс-служба суда.
В октябре 2022 года прокуратура решила оспорить решение суда об освобождении отбывающего пожизненный срок за убийство полицейского Ромео Калда. Хотя прокуратура и тюрьма были против освобождения Калда, Вируский уездный суд 20 сентября решил условно досрочно освободить пробывшего в тюрьме более 26 лет Калда с переводом его под электронный надзор на 12 месяцев.
Суд назначил Калда испытательный срок в десять лет и пробационный контроль на семь лет. Калда должен был выйти из тюрьмы после вступления решения суда в силу, 5 октября 2022 года. По закону суд, может условно досрочно с испытательным сроком освободить отбывающего пожизненное заключение, если он отбыл не менее 25 лет назначенного ему срока.
Калда отбывает пожизненный срок с 27 апреля 1996 года. Заключенный дал письменное согласие на перевод под электронный надзор, его жилье соответствует требованиям электронного надзора. Согласие на электронный надзор также дали взрослые лица, с которыми Калда поселился бы при переводе под электронный надзор.
Однако Тартуский окружной суд в феврале 2023 года аннулировал постановление Вируского уездного суда, которым Ромео Калда условно-досрочно освобождался от отбывания пожизненного заключения. Суд установил, что устранение факторов риска, исходящих от Ромео Калда, затруднено и недостаточно для освобождения.
Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда указала в постановлении, что соблюдены формальные основания для освобождения Ромео Калда, а именно то, что он отбыл наказание не менее 25 лет, как это предусмотрено законом в случае освобождения.
При этом основной материальной предпосылкой освобождения является дальнейшее законопослушное поведение осужденного, т.е. должны быть достаточные основания предполагать, что он более не будет совершать преступления. При установлении такого прогноза суд обладает широким усмотрением, и при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего пожизненное заключение, особенно важно учитывать обстоятельства совершенного преступления.
Калда был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1996 году, но Таллиннский окружной суд заменил ее пожизненным заключением после поправки к Уголовному кодексу, вступившей в силу в феврале 1997 года.
Согласно обвинительному заключению, в ночь на 27 апреля 1996 года Калда в Ласнамяэ в перестрелке смертельно ранил комиссара полиции Марта Лаана, преследовавшего его после квартирной кражи.
В последний раз Калда представал перед судом по так называемому делу тюрьмы Мурру, где он был признан виновным в подстрекательстве к убийству и пыткам, а восьмилетний тюремный срок, к которому он был приговорен, считался покрытым его пожизненным заключением.