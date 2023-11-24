Продолжит отбывать пожизненный срок: Госсуд не стал рассматривать вопрос об освобождении убийцы полицейского

В своем ходатайстве о повторном слушании дела адвокат Янек Валдма просил провести новое слушание по вопросу о досрочном освобождении 49-летнего Калда, однако Госсуд не счел это обоснованным и не стал его рассматривать, передала BNS пресс-служба суда.

В октябре 2022 года прокуратура решила оспорить решение суда об освобождении отбывающего пожизненный срок за убийство полицейского Ромео Калда. Хотя прокуратура и тюрьма были против освобождения Калда, Вируский уездный суд 20 сентября решил условно досрочно освободить пробывшего в тюрьме более 26 лет Калда с переводом его под электронный надзор на 12 месяцев.

Суд назначил Калда испытательный срок в десять лет и пробационный контроль на семь лет. Калда должен был выйти из тюрьмы после вступления решения суда в силу, 5 октября 2022 года. По закону суд, может условно досрочно с испытательным сроком освободить отбывающего пожизненное заключение, если он отбыл не менее 25 лет назначенного ему срока.

Калда отбывает пожизненный срок с 27 апреля 1996 года. Заключенный дал письменное согласие на перевод под электронный надзор, его жилье соответствует требованиям электронного надзора. Согласие на электронный надзор также дали взрослые лица, с которыми Калда поселился бы при переводе под электронный надзор.