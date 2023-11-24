Департамент транспорта предупреждает: вечером на дорогах будет особенно опасно

«В пятницу вечером температура поверхности дорог повсеместно опустится до минусовых значений, и влажное сейчас дорожное покрытие обледенеет и станет скользким. Резко возрастет опасность гололедицы на дорогах», - предупреждает руководитель Центра управления дорожным движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа.

По его словам, наиболее сложная дорожная ситуация складывается в северной и центральной Эстонии, а вечером еще и в западной Эстонии, где прогнозируются самые сильные осадки. Несколько лучше ситуация на юго-востоке Эстонии, где прогнозируется меньше осадков, чем на севере Эстонии.

Все бригады дорожных служб прилагают максимум усилий, вся техника выведена на улицы, но для расчистки всех дорог потребуется время, так как из-за дождя дорожное покрытие вскоре снова покроется снегом или мокрым снегом.