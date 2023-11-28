В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы узнаем, как простая операция на ноге превратила 42-летнюю мать пятерых детей в инвалида.
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Видео ⟩ «Нога стала как у слона»: казалось бы простая операция превратила многодетную мать в калеку
История Дианы началась 30 лет назад, когда в детстве с ней произошел несчастный случай: «Мне было около 13 лет, когда моя левая нога угодила в спицы велосипеда, а родители не повели меня к врачу. Кости срослись сами по себе, и чем старше я становилась, тем сильнее это стало ощущаться и причинять боль».