Swedbank: в следующем году о существенном росте зарплат можно забыть

Рост заработной платы замедляется. В третьем квартале замедлился рост как средней, так и медианной заработной платы. Медианная заработная плата в третьем квартале достигла 1500 евро, увеличившись за год на 11%, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В этом году, по прогнозам Swedbank, средняя брутто-зарплата вырастет на 11%. В следующем году рост заработной платы замедлится до 7%.
Рост заработной платы замедлится, поскольку оборот и прибыль компаний перестают расти столь быстрыми темпами, а спрос на рабочую силу падает. В следующем году также ожидается замедление роста заработной платы в государственном секторе.
Темп роста зарплат замедляется из-за снижения темпов роста оборотов и прибылей компаний, а также по причине снижения спроса на рабочую силу. Согласно прогнозам, в следующем году рост зарплат должен замедлиться как в частном, так и в государственном секторе, сказала старший экономист Swedbank.
В третьем квартале этого года средняя зарплата в государственном секторе выросла на 16% в годовом исчислении, и в частном секторе – на 9%. Зарплаты значительно выросли как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения. Рост зарплат в государственном секторе связан с предыдущими политическими соглашениями, отметила Эльмик.
В частном секторе рост зарплат замедлился из-за ухудшения экономического положения предприятий. В третьем квартале оборот компаний снизился на 8% по сравнению с годом ранее. Это связано со снижением количества заказов и цен реализации по ряду направлений.