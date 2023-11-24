Swedbank: в следующем году о существенном росте зарплат можно забыть

В этом году, по прогнозам Swedbank, средняя брутто-зарплата вырастет на 11%. В следующем году рост заработной платы замедлится до 7%.

Рост заработной платы замедлится, поскольку оборот и прибыль компаний перестают расти столь быстрыми темпами, а спрос на рабочую силу падает. В следующем году также ожидается замедление роста заработной платы в государственном секторе.

Темп роста зарплат замедляется из-за снижения темпов роста оборотов и прибылей компаний, а также по причине снижения спроса на рабочую силу. Согласно прогнозам, в следующем году рост зарплат должен замедлиться как в частном, так и в государственном секторе, сказала старший экономист Swedbank.

В третьем квартале этого года средняя зарплата в государственном секторе выросла на 16% в годовом исчислении, и в частном секторе – на 9%. Зарплаты значительно выросли как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения. Рост зарплат в государственном секторе связан с предыдущими политическими соглашениями, отметила Эльмик.