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ФОТО ⟩ Движение по шоссе Таллинн-Нарва нарушено: под Таллинном произошло тяжелое ДТП

rus.postimees.ee
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Сегодня днем в деревне Лийвамяэ под Таллинном произошло тяжелое ДТП с участием трех автомобилей. Движение по шоссе Таллинн-Нарва нарушено.

«Один автомобиль перевернулся на крышу, другой въехал в ограждение, а третий съехал с дороги. Движение в направлении из города нарушено», - рассказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.

На данный момент известно, что пострадали два человека.

Сегодня с 6 часов утра до 15.30 по всей Эстонии в полицию поступило 69 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Новость дополняется!

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