ФОТО ⟩ Движение по шоссе Таллинн-Нарва нарушено: под Таллинном произошло тяжелое ДТП

«Один автомобиль перевернулся на крышу, другой въехал в ограждение, а третий съехал с дороги. Движение в направлении из города нарушено», - рассказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.