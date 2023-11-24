Отть Тянак: когда ожидания завышены, легко упасть с высоты

Тянак начал сезон многообещающе. В Монте-Карло ему пришлось финишировать на автомобиле Ford Puma Rally1 пятым, но второй этап в Швеции он выиграл и стал лидером рейтинговой таблицы.

Затем начались трудности. В Мексике он был лишь девятым, а затем Тянака почти весь сезон преследовали неудачи и технические проблемы. Проблем стало меньше только в сентябре в Чили, где эстонец одержал свою вторую победу в сезоне.

Сразу по завершении сезона Тянак заявил, что упал сильно и с большой высоты.

«Не знаю, стоит ли говорить, но когда ожидания высоки, упасть с высоты довольно легко. И я думаю, что это случилось со мной в этом сезоне. Вероятно, в какой-то степени и с командой», — сказал Тянак.

Тянак, который в следующем году будет выступать за Hyundai, не хотел сделать горькую правду слаще.

«Мы ожидали, что сможем выступить намного лучше. Сезон начался неплохо, но потом мы перестали прогрессировать. И все пошло под откос. С середины сезона ощущения уже не были позитивными», - сказал Тянак.

Следующий год обещает быть для Тянака более позитивным. Он снова присоединится к Hyundai – команде, у которой сейчас появился новый руководитель команды Сирил Абитебул, а автомобиль i20 Rally1 также стал быстрее и выносливее.