«ВИЧ - это стигма в Эстонии»: статистика неутешительная

Первого декабря состоится Международный день борьбы со спидом. В связи с этим нарвская клиника Linda встретилась с журналистами региона, чтобы рассказать о том, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью в Эстонии. Оказалось, что обстоят они весьма плохо.
Клиника Linda находится в Нарве, по адресу Линда 4, и позволяет всем желающим сдать тест на наличие вируса иммунодефицита человека - ВИЧ. Работники клиники сочли нужным напомнить всем, что тестироваться можно бесплатно, и делать это нужно не реже раза в год, а в случае насыщенной половой жизни с разными партнерами - даже чаще.
К 2023 году активность тестирования сильно снизилась - если еще в 2022 году было сделано 153 596 тестов, то в это же время в текущем году было проведено всего 117 639. В докоронавирусный период проводилось более 200 000 тестов в год.
По словам руководителя клиники Кристины Вайномяэ, в последнее время рост заболеваний уменьшился - в этом году заболевание ВИЧ было диагностировано у 161 человека, когда в прошлом году оно было диагностировано у 213. «Но это связано с сокращением количества тестирования. К сожалению, мы пока так и не вернулись к количеству тестирования до коронавируса», - отметила Вайномяэ.
Больше всего случаев заболевания наблюдалось в Харьюмаа: там всего 103 ВИЧ-положительных, или 64% от всех случаев. Ида-Вирумаа находится на «почетном» втором месте: здесь зафиксировано 23 человека, или 14% от всех случаев.
Вайномяэ считает, что главная причина распространения заболевания состоит в том, что люди недостаточно ответственно относятся к случайным сексуальным контактам и часто пренебрегают безопасностью. «Большое количество случаев заболевания связано с употреблением наркотиков. В Эстонии наркотики - это очень большая проблема. Во время их приема человек расслабляется, границы стираются и отношение к случайному сексу становится менее серьезным», - считает Кристина.
Она добавила, что в подавляющем количестве случаев причиной заражения ВИЧ становится именно незащищенный половой контакт, а то, что заразиться можно обычным бытовом способом - это миф. ВИЧ не передается через постельное белье, рукопожатия или посуду.
В Европе Эстония находится на втором месте по количеству заболеваний в год, на первом стоит наш сосед - Латвия. Действительно серьезной проблемой является тот факт, что люди отказываются использовать презерватив, хотя эффективность защиты во время полового акта с презервативом составляет 99% процентов.
«Люди не тестируются. В нашем обществе проблема еще и в том, что ВИЧ и СПИД - это стигма. Люди боятся, стесняются заболевания, им стыдно. Так быть не должно, и страшного в этом в наше время не так много. Сейчас для ВИЧ-инфицированных есть все необходимые препараты, принимая которые, можно жить полноценную жизнь», - добавила Кристина.
Она также упомянула, что существуют специальные таблетки, которые можно выпить после незащищенного полового акта, и, таким образом, избежать заражения.
На пресс-конференции была приведена разная статистика. Так, например, оказалось, что, согласно опросу 2022 года, 43,5% респондентов никогда не пользуются презервативами при половом контакте со случайным партнером.
Кристина призвала всех желающих обязательно приходить на тестирование, которое в Эстонии можно бесплатно пройти у своего семейного врача, в центрах консультирования и тестирования на ВИЧ и в консультационных центрах для молодежи. Так как статистика неутешительная: в Эстонии, согласно худшим прогнозам, почти 40% случаев ВИЧ-инфекций могут оставаться не диагностированными.