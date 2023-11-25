«ВИЧ - это стигма в Эстонии»: статистика неутешительная

Клиника Linda находится в Нарве, по адресу Линда 4, и позволяет всем желающим сдать тест на наличие вируса иммунодефицита человека - ВИЧ. Работники клиники сочли нужным напомнить всем, что тестироваться можно бесплатно, и делать это нужно не реже раза в год, а в случае насыщенной половой жизни с разными партнерами - даже чаще.

К 2023 году активность тестирования сильно снизилась - если еще в 2022 году было сделано 153 596 тестов, то в это же время в текущем году было проведено всего 117 639. В докоронавирусный период проводилось более 200 000 тестов в год.

По словам руководителя клиники Кристины Вайномяэ, в последнее время рост заболеваний уменьшился - в этом году заболевание ВИЧ было диагностировано у 161 человека, когда в прошлом году оно было диагностировано у 213. «Но это связано с сокращением количества тестирования. К сожалению, мы пока так и не вернулись к количеству тестирования до коронавируса», - отметила Вайномяэ.

Больше всего случаев заболевания наблюдалось в Харьюмаа: там всего 103 ВИЧ-положительных, или 64% от всех случаев. Ида-Вирумаа находится на «почетном» втором месте: здесь зафиксировано 23 человека, или 14% от всех случаев.