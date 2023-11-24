Парейко польским СМИ: плей-офф – это всплеск адреналина для эстонского футбола, нам терять нечего

В марте следующего года сборная Эстонии по футболу получит возможность побороться за путевку в финал чемпионата Европы. В первой игре плей-офф они на выезде встретятся с Польшей. Польские СМИ сейчас стали больше интересоваться эстонским футболом и спросили у эстонского вратаря Сергея Парейко, который в течение своей карьеры играл в польских клубах, в каком состоянии находится сборная Эстонии. Парейко был честен: нашему футболу есть куда расти, но также отметил, что шанс Эстонии в случае двух побед выйти в финал чемпионата Европы – это настоящий выброс адреналина.
Футбольный матч между Польшей и Эстонией состоится 21 марта, и хотя завершившаяся отборочная серия чемпионата Европы была для Эстонии крайне неудачна, так как было заработано всего одно очко, 46-летний Парейко, сыгравший за сборную страны 65 матчей, считает, что в этом матче Польша окажется под большим давлением.
«Мы все ждем плей-офф. Квалификационный турнир оказался очень неудачным. Мы получили только одно очко. Однако у нас еще есть несколько месяцев, чтобы изменить игру. Польша в этом матче окажется под давлением, поскольку терять нам нечего. Мы воспринимаем это как возможность», — сказал Парейко, игравший за польский клуб «Висла» с 2011 по 2013 год, польскому изданию Fakt.
Затем последовал обзор эстонской отборочной серии чемпионата Европы, чьим самым ярким моментом можно считать первый матч на выезде против Австрии, где менее чем за полчаса до конца игры Эстония зафиксировала победное очко, но в итоге проиграла 1:2. Отмечается, что гол Эстонии в этой игре забил Рауно Саппинен, который на тот момент был игроком польского клуба «Гливице Пяст».
«В нашей команде много молодежи. Они понимают открывающиеся перед ними возможности. Матч плей-офф – это заряд адреналина для эстонского футбола. Мы давно не боролись за такие ставки», — сказал Парейко, который был вратарем сборной Эстонии с 1996 по 2015 год. Он также был защитником команды в плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Тогда Эстония проиграла Ирландии в двух играх.
«Тогда мы заняли второе место в подгруппе. Сегодня это дало бы прямой выход в финал чемпионата Европы. Сейчас куда больше команд имеют шанс сыграть в главном турнире, и теперь у нашей страны появилась еще одна возможность», - добавил Парейко.
Последний матч между Эстонией и Польшей состоялся в 2012 году. Тогда Эстония выиграла товарищеский матч со счетом 1:0, единственный гол забил капитан эстонской команды Константин Васильев.
«Мартовская встреча начнется с нуля. Это футбол, и за 90 минут может случиться многое», - многозначительно сказал Парейко.
Победитель матча между Польшей и Эстонией встретится с Уэльсом или Финляндией в матче, который и станет решающим для путевки в финал чемпионата Европы.