Парейко польским СМИ: плей-офф – это всплеск адреналина для эстонского футбола, нам терять нечего

Футбольный матч между Польшей и Эстонией состоится 21 марта, и хотя завершившаяся отборочная серия чемпионата Европы была для Эстонии крайне неудачна, так как было заработано всего одно очко, 46-летний Парейко, сыгравший за сборную страны 65 матчей, считает, что в этом матче Польша окажется под большим давлением.

«Мы все ждем плей-офф. Квалификационный турнир оказался очень неудачным. Мы получили только одно очко. Однако у нас еще есть несколько месяцев, чтобы изменить игру. Польша в этом матче окажется под давлением, поскольку терять нам нечего. Мы воспринимаем это как возможность», — сказал Парейко, игравший за польский клуб «Висла» с 2011 по 2013 год, польскому изданию Fakt.

Затем последовал обзор эстонской отборочной серии чемпионата Европы, чьим самым ярким моментом можно считать первый матч на выезде против Австрии, где менее чем за полчаса до конца игры Эстония зафиксировала победное очко, но в итоге проиграла 1:2. Отмечается, что гол Эстонии в этой игре забил Рауно Саппинен, который на тот момент был игроком польского клуба «Гливице Пяст».